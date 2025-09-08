Banka News: बांका में राजद कार्यकर्ताओं की अहम बैठक, 'बूथ जीतो, चुनाव जीतो' के साथ किया चुनावी नारा बुलंद
Banka News: बांका में राजद कार्यकर्ताओं की अहम बैठक, 'बूथ जीतो, चुनाव जीतो' के साथ किया चुनावी नारा बुलंद

बांका जिले के अमरपुर में राजद कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें “बूथ जीतो, चुनाव जीतो” का नारा गूंजा. बैठक में जिलाध्यक्ष अर्जुन ठाकुर, संभावित प्रत्याशी संजय चौहान और संजीव सिंह ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 08, 2025, 04:41 PM IST

Banka News: बांका जिले के अमरपुर शहर स्थित हरिकिशुन भगत महाविद्यालय परिसर में रविवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अर्जुन ठाकुर ने की. इस मौके पर संभावित विधानसभा प्रत्याशी संजय चौहान, वरिष्ठ नेता संजीव सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे.

जिलाध्यक्ष अर्जुन ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की मजबूती का असली मंत्र है- 'बूथ जीतो, चुनाव जीतो'. उन्होंने कहा कि जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में जिसे भी शीर्ष नेतृत्व प्रत्याशी बनाएगा, उसे जीताना हर कार्यकर्ता का पहला लक्ष्य होना चाहिए. उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और हर मतदाता तक पहुंच बनाने का आह्वान किया.

संभावित प्रत्याशी संजय चौहान ने कहा कि यह बैठक संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है. उन्होंने कार्यकर्ताओं को चेताया कि बीएलए-2 की नियुक्ति और मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर खास ध्यान देना जरूरी है. उनके मुताबिक, पार्टी समर्थकों के नाम साजिश के तहत मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जिन्हें समय रहते वापस जोड़ा जाएगा.

संभावित प्रत्याशी संजीव सिंह ने कहा कि आज के दौर में बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती ही जीत की असली गारंटी है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर बूथ पर मतदाताओं तक पार्टी का संदेश पहुंचाना और वोट को सुरक्षित करना ही जीत की नींव है. संजीव सिंह ने जोर देकर कहा कि राजद का हर कार्यकर्ता एक-एक वोट के लिए संघर्ष करेगा और पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाएगा.

बैठक में प्रखंड अध्यक्ष घनश्याम भगत, रंजीत यादव, अशोक साह, इरफान खान सहित बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता शामिल हुए. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ पार्टी के समर्थन में नारे लगाए और विधानसभा चुनाव में जीत का संकल्प लिया. बैठक का माहौल जोशीला और ऊर्जावान दिखाई दिया.

इनपुट- बीरेंद्र कुमार सिन्हा

Banka News

