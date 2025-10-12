Advertisement
Banka

Bihar Chunav 2025: बांका में भिड़े JDU के 2 दिग्गज नेता, विधायक मनोज यादव ने MP गिरधारी यादव के खिलाफ खोला मोर्चा, जानें मामला

Belhar Assembly Seat: बांका के जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन ने हाल ही में राजद ज्वाइन की है और राजद की टिकट पर बेलहर से चुनाव लड़ने वाले हैं. जिसके बाद बेलहर से जेडीयू विधायक मनोज यादव ने कहा कि पिता-पुत्र दोनों स्वार्थ की राजनीति करते हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 12, 2025, 12:06 PM IST

MLA Manoj Yadav Vs MP Girdhari Yadav: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बांका जिले में जेडीयू की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. यहां सीएम नीतीश कुमार के दो महारथियों ने आपस में ही मोर्चा खोल दिया है और एक-दूसरे पर सियासी हमले शुरू कर दिए हैं. आरोप-प्रत्यारोप के इस खेल से बेलहर में जेडीयू का गेम बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है. दरअसल, बांका के जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन ने हाल ही में राजद ज्वाइन की है और राजद की टिकट पर बेलहर से चुनाव लड़ने वाले हैं. इसे देखते हुए बेलहर से जेडीयू के सिटिंग विधायक मनोज यादव की टेंशन बढ़ गई है. विधायक मनोज यादव ने अब सांसद गिरधारी यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वे स्वार्थ की राजनीति करते हैं.

खबर अपडेट हो रही है...

