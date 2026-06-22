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बिहार के बांका जिले के कटोरिया स्थित माउंट केरला पब्लिक स्कूल में एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर मामला सामने आया है. यहां एलकेजी में पढ़ने वाला एक छोटा बच्चा हॉस्टल के बाथरूम में लहूलुहान और गंभीर हालत में पाया गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. घायल छात्र की पहचान आनंद कुमार के रूप में हुई है. मिली जानकारी के अनुसार, आनन्द के पिता कुमोद यादव ने अपने इकलौते पुत्र को बेहतर शिक्षा के लिए इसी 19 जून को स्कूल के आवासीय परिसर में भर्ती कराया था.
बच्चे के साथ आखिर क्या हुआ?
पिता का कहना है कि कुछ ही दिनों के भीतर उनके बच्चे के साथ हुई इस घटना से वे गहरे सदमे में हैं और यह समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके बच्चे के साथ आखिर क्या हुआ. स्कूल की एक शिक्षिका ने बताया कि घटना दोपहर करीब 3:30 बजे की है. उन्होंने बाथरूम में बच्चे को घायल अवस्था में देखा, जिसके बाद आनन्द को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कटोरिया ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया है, जहां बच्चा अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है.
स्कूल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल
इस घटना ने स्कूल प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि स्कूल के हॉस्टल में लगभग 80 बच्चे आवासीय सुविधा में रह रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नदारद हैं. इस मामले में स्कूल संचालक राजीव कुमार की भूमिका पर भी प्रश्नचिह्न लग रहे हैं, क्योंकि घटना के बाद से ही उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है और वे संपर्क से बाहर हैं. फिलहाल, यह जांच का विषय है कि मासूम छात्र के साथ यह हादसा हुआ या कोई साजिश. प्रशासन को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है.
रिपोर्ट: बीरेंद्र कुमार सिन्हा