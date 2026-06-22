बच्चे के साथ आखिर क्या हुआ?

पिता का कहना है कि कुछ ही दिनों के भीतर उनके बच्चे के साथ हुई इस घटना से वे गहरे सदमे में हैं और यह समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके बच्चे के साथ आखिर क्या हुआ. स्कूल की एक शिक्षिका ने बताया कि घटना दोपहर करीब 3:30 बजे की है. उन्होंने बाथरूम में बच्चे को घायल अवस्था में देखा, जिसके बाद आनन्द को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कटोरिया ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया है, जहां बच्चा अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है.