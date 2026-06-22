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बांका के स्कूल हॉस्टल में लहूलुहान मिला LKG का छात्र, देवघर रेफर; घटना के बाद से डायरेक्टर फरार

बांका के कटोरिया के एक प्राइवेट स्कूल हॉस्टल में LKG का छात्र खून से लथपथ हालत में मिला. पिता का कहना है कि वो यह समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके बच्चे के साथ आखिर क्या हुआ.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 22, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:48 PM IST
बांका के स्कूल हॉस्टल में लहूलुहान मिला LKG का छात्र, देवघर रेफर; घटना के बाद से डायरेक्टर फरार
Image Credit: जी मीडिया

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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