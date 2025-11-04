Advertisement
मंत्री अशोक चौधरी ने अमरपुर में NDA प्रत्याशी के लिए मांगा वोट, बोले- तेजस्वी यादव ने खो दी है विश्वसनीयता, बिहार चाहता है विकास और स्थिरता

अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में मंत्री अशोक चौधरी ने एनडीए प्रत्याशी जयंत राज कुशवाहा के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को दूरदर्शी बताते हुए कहा कि बिहार की जनता विकास और स्थिरता चाहती है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 04, 2025, 10:06 PM IST

मंत्री अशोक चौधरी
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर राज्य सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने मंगलवार को बांका जिले के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया. उन्होंने विभिन्न पंचायतों में जाकर लोगों से एनडीए समर्थित जद(यू) प्रत्याशी जयंत राज कुशवाहा के पक्ष में मतदान की अपील की. अपने अभियान की शुरुआत उन्होंने बैजुडीह पंचायत से की, जहां उन्होंने भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान उनके साथ जद(यू) के प्रदेश महासचिव रंजीत कुमार झा, राजीव रंजन पटेल और कई अन्य स्थानीय नेता मौजूद थे.

सभा को संबोधित करते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार को सौभाग्यशाली माना जाना चाहिए, क्योंकि राज्य को ऐसा नेतृत्व मिला है जो डॉ. अंबेडकर के आदर्शों को साकार करने वाला, विचारवान और प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विकास के एजेंडे से बिहार को नई पहचान दी है. अशोक चौधरी ने कहा कि अब चुनावी समय में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे नेतृत्व को और सशक्त बनाएं, जिसने समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया है.

अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दो दशकों में समावेशी बिहार के निर्माण का रास्ता तैयार किया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने महादलित, अति पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और वंचित तबकों के लिए कई योजनाएं लागू कीं, जिनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा. मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार ने न केवल योजनाएं बनाईं बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि उनका असर जमीनी स्तर पर दिखाई दे.

मंत्री अशोक चौधरी ने अपने भाषण में विपक्षी दलों पर भी तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का "हर घर नौकरी" वाला नारा सिर्फ जनता को भ्रमित करने की कोशिश है. अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता पहले ही उन्हें नकार चुकी है, इसलिए वे अब झूठे और अव्यावहारिक वादों का सहारा ले रहे हैं. कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, "पहले चरण में तेजस्वी यादव हर घर नौकरी की बात कर रहे हैं, शायद अगले चरण में हर घर में चाँद-तारे बाँटने का वादा भी कर दें!"

मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता अब सपनों और झूठे वादों की राजनीति से तंग आ चुकी है. लोग अब स्थिरता, सुशासन और विकास को प्राथमिकता देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि “अब समय है कि मतदाता भ्रम की राजनीति को ठुकराकर विकास की राह चुनें.” उन्होंने लोगों से अपील की कि वे एनडीए प्रत्याशियों को विजयी बनाएं ताकि बिहार में विकास का सिलसिला जारी रह सके.

अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के डुमरामा नगर पंचायत, खेमीचक, फतेहपुर और मैनमा सहित कई स्थानों पर आयोजित जनसभाओं में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए. मंच से लगातार “नीतीश कुमार जिंदाबाद” और “जयंत राज को जिताओ, बिहार को आगे बढ़ाओ” जैसे नारे गूंजते रहे. पूरे इलाके में चुनावी माहौल और उत्साह देखने को मिला.

