नल जल योजना का पानी कहां गया? बांका के चंगेरी-मिर्जापुर में करोड़ों खर्च पर भी सूखे पड़े हैं नल, 3000 लोग परेशान!

बाराहाट प्रखंड के मिर्जापुर और चंगेरी गांव में सरकार की नल-जल योजना पूरी तरह ठप हो चुकी है. करोड़ों की लागत के बावजूद कई घरों तक आज तक पानी नहीं पहुंचा. मिर्जापुर के जलमीनार के बंद होने से पिछले तीन महीनों से पानी सप्लाई पर पूरी तरह ब्रेक लगा है. करीब तीन हजार लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं और स्थिति लगातार खराब होती जा रही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 01, 2025, 06:28 PM IST

चंगेरी और मिर्जापुर में नल-जल योजना पर सवाल
चंगेरी और मिर्जापुर में नल-जल योजना पर सवाल

बांका जिले के बाराहाट प्रखंड के मिर्जापुर पंचायत के चंगेरी और मिर्जापुर गांव में बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल जल योजना बदहाल दिख रही है. करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी दोनों गांवों में बड़ी संख्या में परिवारों को आज तक नल से पानी नहीं मिल पा रहा है. कई घरों तक पाइपलाइन तो बिछाई गई, लेकिन नल खोलने पर पानी की एक बूंद भी नहीं निकलती. ग्रामीण बताते हैं कि योजना शुरू होने के बाद कुछ दिन पानी आया, लेकिन जल्द ही आपूर्ति पूरी तरह ठप पड़ गई.

चंगेरी गांव के वार्ड नंबर 2, 3 और 4 में पांच साल पहले पाइपलाइन बिछाई गई थी. ग्रामीणों का कहना है कि इसके बाद आज तक पानी की सप्लाई शुरू ही नहीं हुई. शिकायतों के बाद भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते. लोग मजबूरी में चापाकल और स्थानीय जलस्रोतों पर निर्भर हैं. कई परिवार पीने का पानी भी बाजार से खरीदने को मजबूर हैं.

मिर्जापुर गांव के वार्ड 5 और 6 में जलमीनार से पिछले तीन महीनों से पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद पड़ी है. जिस टंकी से पहले दोनों गांवों को पानी मिलता था, अब केवल मिर्जापुर गांव तक ही सीमित हो गया है और वहां भी सप्लाई रुकने से लोग परेशान हैं. जहां कभी नलों से पानी बहने की उम्मीद थी, वहां आज सूखे पाइप ही दिखाई देते हैं.

रामदयाल बिंद, बबलू मंडल, विवेक कुमार, दशरथ साह और कृष्ण देव बिंद सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि पानी की कमी से करीब तीन हजार लोग प्रभावित हैं. कई मोहल्लों में पाइप टूटे हुए हैं, कई जगह जाम हैं और कहीं मोटर काम नहीं कर रही.

ग्रामीणों का कहना है कि अगर इसी रकम से हर टोले में कुछ चापाकल लगा दिए जाते, तो आज हालात इतने खराब नहीं होते. योजना कागजों पर सक्रिय है, लेकिन जमीन पर किसी तरह की मरम्मत या निगरानी नहीं दिखती. लगातार समस्या से गांव में रोष बढ़ रहा है.

इनपुट - बीरेंद्र कुमार सिन्हा

