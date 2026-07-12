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सावन 2026: सुल्तानगंज-बाबाधाम कांवरिया पथ पर बांका प्रशासन की बड़ी तैयारी, जीविका दीदियां संभालेंगी रसोई

Kanwar Yatra 2926: बांका के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक समेत जिला प्रशासन ने विश्व-प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियों के सिलसिले में कांवरिया पथ का निरीक्षण किया. श्रावणी मेला 31 जुलाई से शुरू होगा.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 12, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:24 PM IST
सावन 2026: सुल्तानगंज-बाबाधाम कांवरिया पथ पर बांका प्रशासन की बड़ी तैयारी, जीविका दीदियां संभालेंगी रसोई
Image Credit: सावन 2026 (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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