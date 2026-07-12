/सावन 2026: सुल्तानगंज-बाबाधाम कांवरिया पथ पर बांका प्रशासन की बड़ी तैयारी, जीविका दीदियां संभालेंगी रसोई

इस दौरान जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने बताया कि बांका जिला अंतर्गत 55 किलोमीटर पड़ने वाले कांवरिया पथ में सुविधा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है. PHED, RCD, RWD और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जैसे कई विभागों की टीमें इस काम में तेजी से जुटी हुई हैं. जिला प्रशासन कांवड़ियों के लिए सबसे पहले बेहतर सुविधाएं और इंतजाम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और काम तेजी से चल रहा है. इस बार 'टेंट सिटी' की संख्या बढ़ाई गई है. जिले में कुल तीन ऐसी टेंट सिटी बनाई जा रही हैं. इसके अलावा, एक नई पहल के तहत, 'जीविका दीदियां' किचन का काम संभालेंगी.