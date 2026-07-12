/सावन 2026: सुल्तानगंज-बाबाधाम कांवरिया पथ पर बांका प्रशासन की बड़ी तैयारी, जीविका दीदियां संभालेंगी रसोई

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सुल्तानगंज से बाबाधाम की दूरी 105 किलोमीटर है. इसमें से 55 किलोमीटर का हिस्सा बांका जिले में आता है, जबकि बाकी रास्ता भागलपुर, मुंगेर और देवघर जिलों से होकर गुजरता है. रास्ते का आधे से ज्यादा हिस्सा बांका जिले में पड़ता है, इसलिए जिला प्रशासन के लिए इसका प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है. खास तौर पर धौरी से डुम्मा (झारखंड बॉर्डर पर) तक फैला 55 किलोमीटर का हिस्सा बांका जिले के अंतर्गत आता है.
इस दौरान जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने बताया कि बांका जिला अंतर्गत 55 किलोमीटर पड़ने वाले कांवरिया पथ में सुविधा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है. PHED, RCD, RWD और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जैसे कई विभागों की टीमें इस काम में तेजी से जुटी हुई हैं. जिला प्रशासन कांवड़ियों के लिए सबसे पहले बेहतर सुविधाएं और इंतजाम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और काम तेजी से चल रहा है. इस बार 'टेंट सिटी' की संख्या बढ़ाई गई है. जिले में कुल तीन ऐसी टेंट सिटी बनाई जा रही हैं. इसके अलावा, एक नई पहल के तहत, 'जीविका दीदियां' किचन का काम संभालेंगी.
विश्व-प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान कांवड़िया तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर और सुविधाजनक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बांका के जिलाधिकारी के निर्देशों के तहत कांवड़िया पथ पर लगातार काम कर रहा है. कार्यपालक अभियंता ने बताया कि काम की गति बढ़ाने के लिए रोजाना 12 सुपरवाइजर, 24 कुशल और 36 अकुशल कर्मचारी काम पर लगाए गए हैं और सभी काम समय पर पूरे कर लिए जाएंगे. तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए कांवड़िया पथ पर कुल 245 शौचालय और 283 स्नान क्षेत्र बनाए जा रहे हैं. साथ ही गर्म पानी और झरनों की सुविधा का भी इंतजाम किया जा रहा है.
रिपोर्ट: बीरेंद्र कुमार सिन्हा