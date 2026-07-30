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श्रावणी मेला: 55 किमी कांवड़िया पथ पर बांका प्रशासन की कड़ी निगरानी, भारी वाहनों पर रहेगी रोक

Shravani Mela 2026: विश्वप्रसिद्ध श्रावणी मेले का शुभारंभ हो गया है। सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम तक कांवड़ यात्रा को लेकर बांका जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. पार्किंग, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और यातायात प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए हैं.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 30, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:20 AM IST
श्रावणी मेला: 55 किमी कांवड़िया पथ पर बांका प्रशासन की कड़ी निगरानी, भारी वाहनों पर रहेगी रोक
Image Credit: श्रावणी मेला: 55 किमी कांवड़िया पथ पर बांका प्रशासन की कड़ी निगरानी

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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