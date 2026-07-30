/श्रावणी मेला: 55 किमी कांवड़िया पथ पर बांका प्रशासन की कड़ी निगरानी, भारी वाहनों पर रहेगी रोक

Shravani Mela 2026: आज से विश्वप्रसिद्ध श्रावणी मेले का शुभारंभ हो गया है. लाखों शिवभक्त सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल लेकर लगभग 105 किलोमीटर लंबे कांवड़िया पथ के माध्यम से बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे. इस 105 किलोमीटर लंबे मार्ग का लगभग 55 किलोमीटर हिस्सा बांका जिले से होकर गुजरता है. श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुचारु यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं.