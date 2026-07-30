/श्रावणी मेला: 55 किमी कांवड़िया पथ पर बांका प्रशासन की कड़ी निगरानी, भारी वाहनों पर रहेगी रोक

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Shravani Mela 2026: आज से विश्वप्रसिद्ध श्रावणी मेले का शुभारंभ हो गया है. लाखों शिवभक्त सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल लेकर लगभग 105 किलोमीटर लंबे कांवड़िया पथ के माध्यम से बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे. इस 105 किलोमीटर लंबे मार्ग का लगभग 55 किलोमीटर हिस्सा बांका जिले से होकर गुजरता है. श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुचारु यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं.
श्रावणी मेले को लेकर बांका जिला प्रशासन ने अबरखा में पुलिस पदाधिकारियों, दंडाधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित की. इस दौरान जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल और SP अमितेश कुमार ने मेले में प्रतिनियुक्त अधिकारियों को उनके दायित्वों की अंतिम जानकारी दी. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्य में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.
जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने बताया कि श्रावणी मेले के दौरान पार्किंग व्यवस्था को विशेष प्राथमिकता दी गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो. इसके अलावा कांवड़िया पथ से जुड़े प्रमुख मार्गों पर सावन माह में प्रत्येक शनिवार से मंगलवार तक भारी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी. इस व्यवस्था का उद्देश्य कांवड़ यात्रियों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना है.
सुल्तानगंज से देवघर के बीच लगभग 54–55 किलोमीटर का कांवड़िया मार्ग बांका जिले में पड़ता है. इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, प्रकाश, सफाई और यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं. जिला प्रशासन का दावा है कि इस बार श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे विश्वप्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन सुरक्षित, व्यवस्थित और सफल बनाया जा सके.
रिपोर्ट: प्रभंजन सिंह