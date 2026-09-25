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जमुई, समस्तीपुर और बांका में लड़की से बदसलूकी पर भूचाल: RJD बोली- 'सैयां भए कोतवाल तो डर काहे का', जवाब में BJP क्या बोली?

जमुई, समस्तीपुर और बांका में लड़की से बदसलूकी पर बिहार में सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है. विपक्ष का कहना है कि अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई की दिशा में सरकार की गंभीरता नहीं दिखती है.

Written ByRupendra Kumar SrivastavaEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 25, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 01:19 PM IST
जमुई, समस्तीपुर और बांका में लड़की से बदसलूकी पर भूचाल: RJD बोली- 'सैयां भए कोतवाल तो डर काहे का', जवाब में BJP क्या बोली?
Image Credit: जमुई, समस्तीपुर और बांका में लड़की से बदसलूकी पर भूचाल (AI Generated Image)

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