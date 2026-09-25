जमुई, समस्तीपुर और बांका में लड़की से बदसलूकी पर भूचाल: RJD बोली- 'सैयां भए कोतवाल तो डर काहे का', जवाब में BJP क्या बोली?

'सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है'

वहीं, RJD के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा- बिहार में जिस तरह से एक के बाद एक महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, महिलाओं के साथ छेड़खानी, मनबढ़ुओं और मनचलों के द्वारा जिस तरह से कहीं ना कहीं अत्याचार और शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं. ये बताता है कि बिहार में सरकार और सरकार के स्तर से जो कार्रवाई दिखनी चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई हो नहीं रही है. सरकार के स्तर से जो अपराध और अपराधियों पर खौफ दिखना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है. सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है. सरकार में बैठे हुए लोगों का जिस तरह से विचार आ रहा है, वो स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बचाने के लिए और इस तरह के मामले से ध्यान भटकाने के लिए सरकार में बैठे हुए लोग इस तरह का विचार देकर के वैसे दुर्व्यवहार करने वाले, शर्मसार करने वाली घटनाओं से ध्यान भटकाना चाहते हैं.