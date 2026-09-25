जमुई, समस्तीपुर और बांका में लड़की से बदसलूकी पर भूचाल: RJD बोली- 'सैयां भए कोतवाल तो डर काहे का', जवाब में BJP क्या बोली?

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बिहार के जमुई और समस्तीपुर जिलों में नाबालिग लड़कियों के साथ बदसलूकी की घटनाओं पर मचे हंगामे के बीच, अब सोशल मीडिया पर बांका जिले का छेड़छाड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कुछ युवक एक लड़की के साथ बदसलूकी करते दिख रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, लेकिन इस घटना ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है.
'बिहार नहीं संभल रहा, तो हट जाइए ना कुर्सी से'
कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य ने कहा- पहले जमुई में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई, फिर समस्तीपुर में एक घटना हुई और अब बांका में एक घटना हुई. समाज कहां जा रहा है? समाज को क्या हो रहा है? किस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है? खासतौर पर बच्चियों के साथ जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, यह बेहद शर्मनाक है. सम्राट चौधरी जी, अगर आपसे बिहार नहीं संभल रहा, तो हट जाइए ना कुर्सी से. आपको सत्ता में बने रहने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? बिहार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के शासनकाल में क्राइम कैपिटल बन चुका है और आज जो स्थिति है वो बेहद भयावह है.
'समाज में बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं ऐसी घटनाएं'
जेडयू की प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा- जमुई, समस्तीपुर या बांका, ऐसी घटनाएं किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं. ये हमारी सरकार के लिए एक चुनौती हैं और हमारे समाज के लिए चिंता का विषय हैं. पुलिस ने इन जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है. स्पीडी ट्रायल कराकर ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित कराई जाएगी, क्योंकि बेटियों की रक्षा और सुरक्षा की प्रतिबद्धता हमारी सरकार की है और इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से अडिग है.
'सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है'
वहीं, RJD के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा- बिहार में जिस तरह से एक के बाद एक महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, महिलाओं के साथ छेड़खानी, मनबढ़ुओं और मनचलों के द्वारा जिस तरह से कहीं ना कहीं अत्याचार और शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं. ये बताता है कि बिहार में सरकार और सरकार के स्तर से जो कार्रवाई दिखनी चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई हो नहीं रही है. सरकार के स्तर से जो अपराध और अपराधियों पर खौफ दिखना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है. सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है. सरकार में बैठे हुए लोगों का जिस तरह से विचार आ रहा है, वो स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बचाने के लिए और इस तरह के मामले से ध्यान भटकाने के लिए सरकार में बैठे हुए लोग इस तरह का विचार देकर के वैसे दुर्व्यवहार करने वाले, शर्मसार करने वाली घटनाओं से ध्यान भटकाना चाहते हैं.
'सैयां भए कोतवाल तो अब डर काहे का'
उन्होंने कहा- पहले जमुई, मधेपुरा, समस्तीपुर और अब जिस तरह से बांका में शर्मसार करने वाली घटना हुई है. यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं से सरकार के स्तर से अपराध और अपराधियों पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो हो नहीं रही है. अपराधियों को ये बात समझ में आ गया है कि 'सैयां भए कोतवाल तो अब डर काहे का'. क्योंकि अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई की दिशा में सरकार की गंभीरता नहीं दिखती है, सरकार के विचार नहीं आते हैं और सरकार में बैठे हुए मंत्री, पदाधिकारी वैसी भाषा बोलते हैं जो कहीं से उचित नहीं है.
'RJD से जुड़े होते हैं असामाजिक तत्व'
विपक्ष के द्वारा लगाए गए आप पर बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा- बांका जिले का एक वीडियो वायरल हुआ है और हमारे संज्ञान में आया है. कुछ असामाजिक तत्व, कुछ अपराधी किस्म के लोग हमारी एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार करते नजर आ रहे हैं. उन सभी की पहचान कर ली गई है. पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और कानूनी प्रक्रिया चल रही है. बहुत जल्द ये अपराधी और असामाजिक तत्व जेल की सलाखों के पीछे होंगे. विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है. मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों है कि ऐसे अपराध करते हुए जो ज्यादातर असामाजिक तत्व दिखते हैं, वे विपक्ष- खासकर RJD से जुड़े होते हैं? RJD को ऐसी सस्ती राजनीति छोड़ देनी चाहिए. उसे पार्टी से जुड़े इन असामाजिक तत्वों की पहचान करनी चाहिए और हमें बताना चाहिए.