Bihar: कौन हैं बेंगलुरु के सात करोड़ के रॉबरी का खुलासा करने वाले सीमांत कुमार सिंह? यहां जानें सबकुछ

IPS Seemant Kumar Singh: बेंगलुरु पुलिस ने सात करोड़ रुपये से अधिक की सनसनीखेज एटीएम कैश वैन डकैती मामले की गुत्थी को कुछ ही दिनों में सुलझा लिया. पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने शनिवार (22 नवंबर) को बताया कि मामले में तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 5.76 करोड़ रुपये नकद बरामद कर लिए हैं. ऐसे में एक नाम बेहद चर्चा में बना हुआ है और वो हैं पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह का. आइए उनके बारे में जानते हैं.

कौन हैं पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह?

1996 बैच के आईपीएस अधिकारी सीमांत कुमार सिंह को आईपीएल जश्न के दौरान हुई भगदड़ के बाद बेंगलुरु का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था. सीमांत सिंह का जन्म 10 अगस्त 1970 में बिहार के बांका जिले के पकरिया गांव में हुआ था और वे 1996 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं. उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में हुए मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया है. 2014 में गणतंत्र दिवस के मौके पर शानदार सेवा के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया था.

2023 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खास सेवा के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया गया था. COVID-19 महामारी के इमरजेंसी समय में बेंगलुरु के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल, एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ ऑफिस के तौर पर काम करते हुए, बेंगलुरु शहर और उसके आसपास और राज्यों के दूसरे जिलों और बाहरी राज्यों में बसे 1.00 लाख से ज़्यादा इमिग्रेंट मज़दूरों के लिए खाने का सही इंतजाम करने, इमिग्रेंट्स के लिए ड्राई राशन किट का इंतज़ाम करने और उनके अपने घरों को लौटने के लिए ट्रांसपोर्ट और ट्रेन का इंतजाम करने का काम किया. उनका पर्सनल मोबाइल नंबर माइग्रेंट मजदूरों के बीच वायरल हो गया था.

