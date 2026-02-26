बांका में 'बच्चा चोर' का शोर: चापाकल पर पानी पी रही बच्ची को महिला ने दिया लालच, ग्रामीणों ने खंभे से बांधा

Bnaka News: बांका के अमरपुर शहर के जगत पोखर स्थित स्कूल के समीप बच्चा चोरी करने के आरोप में एक महिला को ग्रामीणों ने पकड़कर पोल से बांध दिया. घटना दिन के करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी महिला को अपने कब्जे में लेकर थाना लाई. जहां उससे पूछताछ की जा रही है. वार्ड संख्या 13 निवासी संजीव साह की पत्नी रानी देवी ने बताया कि उनकी बेटी सृष्टि उर्फ कोमल कुमारी स्कूल गई हुई थी, प्यास लगने के कारण वह स्कूल से बाहर निकल कर चापाकल पर पानी पी रही थी.

इसी दौरान आरोपी महिला बच्ची को चॉकलेट और बिस्कुट का लालच देने लगी. आसपास मौजूद लोगों की नजर महिला पर पड़ी तो ग्रामीणों ने उसे घेर कर पकड़ लिया. महिला बांग्ला भाषा में बात कर रही थी, नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सुपर्णा और पति का नाम उत्तम और घर राजगीर बताया. पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है. महिला की पहचान उसके सत्यता की जांच कर रही है.

जमुई में बच्चा चोरी होने की सूचना, लेकिन...

वही, जमुई रेलवे स्टेशन पर बच्चा चोर होने की आशंका में ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ लिया. स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब भीड़ युवक के साथ मारपीट पर उतारू हो गई. सूचना मिलते ही जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकालकर उसकी जान बचाई. बताया जा रहा है कि युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया था. जीआरपी द्वारा थाना लाकर पूछताछ करने पर मामला अलग निकला. प्रारंभिक जांच में युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हुआ. पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून अपने हाथ में न लेने की अपील की है.

बांका से बांका से बीरेंद्र कुमार सिन्हा की रिपोर्ट और जमुई से अभिषेक निरला की रिपोर्ट