पानी भरने की रस्म निभा रही थी लड़कियां, मनचलों ने शुरू कर दी छेड़खानी, बांका में बवाल

Banka Latest News: बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के खरदौरी गांव में शादी समारोह के दौरान उस वक्त सनसनी फैल गई, जब नशे में धुत्त कुछ मनचले युवकों ने महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी. इसके बाद जमकर मारपीट गुई.
Banka News: बिहार बांका जिले में छेड़खानी की घटना घटी है. इस घटना में 4 महिला समेत एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है. बताया जा रहा है कि यहां एक शादी समारोह चल रहा था, इस दौरान पानी भरने की रस्म निभाई जा रही थी, तभी नशे में धुत्त कुछ मनचले युवकों ने महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी. इसके बाद बवाल मच गया.
महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ की घटना बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के खरदौरी गांव की है. यह घटना मंगलवार रात की है. ग्रामीणों ने बताया कि विरोध करने पर हालात और बिगड़ गए मनचले लड़कों ने जमकर लाठी-डंडे से हमला कर दिया. इस घटना में चार महिलाएं और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.
जख्मी सोनी देवी ने बताया कि वे गांव की मुन्नी सिंह के पुत्र के विवाह में शामिल होने गई थीं और पानी भरने की रस्म के दौरान समारोह में मौजूद युवतियों के साथ मनचलों ने अश्लील हरकतें शुरू की. रोकने पर आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी. सभी घायलों का प्राथमिक उपचार अमरपुर रेफरल अस्पताल में किया गया.
वहीं, पीड़ित पक्ष ने अमरपुर थाना में लिखित आवेदन देकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है. अगर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है.
समस्तीपुर में शादी में विवाद और मारपीट
बता दें कि समस्तीपुर जिले के बैनी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर कुंवारी गांव में शादी में डीजे पर अश्लील गाना बजाने पर मना करने पर मारपीट हो गई. जिस दौरान दो लोग जख्मी हो गए थे. हालांकि, बुजुर्गों के समझाने बुझाने के बाद मामले को शांत कराया गया. वहीं, जब लड़की की विदाई के बाद दरवाजे पर कैमरा नहीं चलाने को लेकर फिर लड़कों ने जमकर मारपीट किया, जिसमें चार लोग जख्मी हो गए. अलग अलग मारपीट की घटना में कुल आधे दर्जन लोग जख्मी हो गए, जिसका इलाज समस्तीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है.
