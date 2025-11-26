Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3018946
Zee Bihar JharkhandBH Banka

पानी भरने की रस्म निभा रही थी लड़कियां, मनचलों ने शुरू कर दी छेड़खानी, बांका में बवाल

Banka Latest News: बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के खरदौरी गांव में शादी समारोह के दौरान उस वक्त सनसनी फैल गई, जब नशे में धुत्त कुछ मनचले युवकों ने महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी. इसके बाद जमकर मारपीट गुई.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 26, 2025, 02:23 PM IST

Trending Photos

बांका में बवाल
बांका में बवाल

Banka News: बिहार बांका जिले में छेड़खानी की घटना घटी है. इस घटना में 4 महिला समेत एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है. बताया जा रहा है कि यहां एक शादी समारोह चल रहा था, इस दौरान पानी भरने की रस्म निभाई जा रही थी, तभी नशे में धुत्त कुछ मनचले युवकों ने महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी. इसके बाद बवाल मच गया.

महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ की घटना बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के खरदौरी गांव की है. यह घटना मंगलवार रात की है. ग्रामीणों ने बताया कि विरोध करने पर हालात और बिगड़ गए मनचले लड़कों ने जमकर लाठी-डंडे से हमला कर दिया. इस घटना में चार महिलाएं और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

जख्मी सोनी देवी ने बताया कि वे गांव की मुन्नी सिंह के पुत्र के विवाह में शामिल होने गई थीं और पानी भरने की रस्म के दौरान समारोह में मौजूद युवतियों के साथ मनचलों ने अश्लील हरकतें शुरू की. रोकने पर आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी. सभी घायलों का प्राथमिक उपचार अमरपुर रेफरल अस्पताल में किया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, पीड़ित पक्ष ने अमरपुर थाना में लिखित आवेदन देकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है. अगर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है.

समस्तीपुर में शादी में विवाद और मारपीट

बता दें कि समस्तीपुर जिले के बैनी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर कुंवारी गांव में शादी में डीजे पर अश्लील गाना बजाने पर मना करने पर मारपीट हो गई. जिस दौरान दो लोग जख्मी हो गए थे. हालांकि, बुजुर्गों के समझाने बुझाने के बाद मामले को शांत कराया गया. वहीं, जब लड़की की विदाई के बाद दरवाजे पर कैमरा नहीं चलाने को लेकर फिर लड़कों ने जमकर मारपीट किया, जिसमें चार लोग जख्मी हो गए. अलग अलग मारपीट की घटना में कुल आधे दर्जन लोग जख्मी हो गए, जिसका इलाज समस्तीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है.

 

यह भी पढ़ें: मधेपुरा से लेकर सीतामढ़ी तक ताबड़तोड़ फायरिंग, राजद ने क्राइम बुलेटिन किया जारी

TAGS

Bihar NewsBanka News

Trending news

Rabri Devi Bungalow
ऐश्वर्या-रोहिणी के आंसुओं का गवाह रहा 10 सर्कुलर रोड, तेज प्रताप का निष्कासन भी देखा
Digipin services
बिना पता बताए आपके घर पहुंचेगा कुरियर, बस डिजिपिन को रखिए याद
Bihar News
बेगूसराय में तेज रफ्तार ने मचाई तबाही, बहनोई की मौत साला गंभीर रूप से घायल
Samastipur News
किसी का सिर फटा, किसी के चेहरे पर बंधी पट्टी,दुल्हन की विदाई के बाद हर मची चीख पुकार
indian railway
ट्रेनों की रफ्तार और फेरों पर कोहरे का ब्रेक, 1 दिसंबर से ये रेलगाड़ियां कैंसिल
Jharkhand news
सरकार का लक्ष्य झारखंड को सक्षम राज्य के रूप में स्थापित करना है: अविनाश कुमार
Bihar News
उपेंद्र कुशवाहा की बहू साक्षी मिश्रा ने संविधान दिवस पर कुछ ऐसा किया पोस्ट, फिर...
Rabri Devi Bungalow
तेजस्वी अगर कोर्ट नहीं जाते तो आज राबड़ी देवी को नहीं खाली करना पड़ता 'सरकारी' आवास
Bihar News
'NDA को वोट देने का मिला इनाम,अब घर तोड़ने का नोटिस',ग्रामीणों ने बयां की अपनी व्यथा
Patna Weather
पटना समेत इन जिलों में ठंड की सितम जारी, मौसम विभाग ने तापमान गिरने का किया अलर्ट