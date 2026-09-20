/बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंदः बेगूसराय में बुजुर्ग किसान की गोली मारकर हत्या, पटना में बच्ची का गला रेता

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बेगूसराय में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है. एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने एक वृद्ध किसान की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि परिजनों में कोहराम मच गया. घटना बखरी थाना क्षेत्र के नगर परिषद क्षेत्र स्थित वार्ड संख्या-20 के महारानी स्थान मक्खाचक के समीप की है. मृतक किसान की पहचान 70 वर्षीय लालो महतो के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि शनिवार (20 सितंबर) की शाम 70 वर्षीय किसान लालो महतो अपने मवेशियों के लिए पानी लाने चापाकल की ओर जा रहे थे. इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो युवक वहां पहुंचे और लालो महतो से पानी मांगा. इसी बीच अचानक बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी.
मृतक के भाई ने हमलावर को पहचान लिया
गोली लगते ही लालो महतो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े. गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग और परिजन मौके की ओर दौड़े. आनन-फानन में घायल लालो महतो को इलाज के लिए निजी क्लिनिक ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक के छोटे भाई विशुनदेव महतो के मुताबिक, घटना के वक्त वह पास में ही गाय का दूध निकाल रहे थे. गोली चलने की आवाज सुनते ही वह अपने भाई को बचाने के लिए दौड़े. उनका दावा है कि गोली चलाने वाले युवकों में से एक को उन्होंने पहचान लिया है. उन्होंने यह भी बताया कि घटना के समय इलाके की बिजली कटी हुई थी. घटना के करीब एक घंटे बाद पुलिस को वारदात की सूचना मिली.
अपराधियों की पहचान में जुटी पुलिस
सूचना मिलते ही बखरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी की है. इस मामले में एसडीपीओ कुंदन कुमार ने बताया कि परिजनों की ओर से जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या किए जाने की बात कही गई है. हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हत्या के कारणों की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल, पुलिस वारदात में शामिल आरोपितों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है.
पटना में बच्ची की गला रेतकर हत्या
इसी तरह से पटना के बाढ़ इलाके के बेलछी थाना क्षेत्र के लाखाचक गांव में एक 10 साल की बच्ची की गला रेतकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. बच्ची जानवरों के लिए चारा लाने खेत गई थी. बच्ची का शव खेत में अर्धनग्न हालत में पड़ा मिला. खबर मिलते ही सैकड़ों लोग घटनास्थल पर जमा हो गए. बच्ची के गले पर गहरे जख्म के निशान मिले हैं. उसके शरीर पर भी कई जगह मारपीट के निशान मौजूद हैं. परिजनों ने बच्ची के साथ गलत नीयत से जबरदस्ती करने का विरोध करने पर हत्या की आशंका जताई है. परिजनों ने बाढ़ सदर अस्पताल में भी दोषियों को फांसी देने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया. खेत में फसल की सिंचाई कर रहे एक संदिग्ध युवक को ग्रामीणों ने मारपीट के बाद पुलिस के हवाले कर दिया है. एफएसएल और डॉग स्क्वॉड की टीम भी जांच में जुटी है.