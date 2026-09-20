/बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंदः बेगूसराय में बुजुर्ग किसान की गोली मारकर हत्या, पटना में बच्ची का गला रेता

इसी तरह से पटना के बाढ़ इलाके के बेलछी थाना क्षेत्र के लाखाचक गांव में एक 10 साल की बच्ची की गला रेतकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. बच्ची जानवरों के लिए चारा लाने खेत गई थी. बच्ची का शव खेत में अर्धनग्न हालत में पड़ा मिला. खबर मिलते ही सैकड़ों लोग घटनास्थल पर जमा हो गए. बच्ची के गले पर गहरे जख्म के निशान मिले हैं. उसके शरीर पर भी कई जगह मारपीट के निशान मौजूद हैं. परिजनों ने बच्ची के साथ गलत नीयत से जबरदस्ती करने का विरोध करने पर हत्या की आशंका जताई है. परिजनों ने बाढ़ सदर अस्पताल में भी दोषियों को फांसी देने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया. खेत में फसल की सिंचाई कर रहे एक संदिग्ध युवक को ग्रामीणों ने मारपीट के बाद पुलिस के हवाले कर दिया है. एफएसएल और डॉग स्क्वॉड की टीम भी जांच में जुटी है.