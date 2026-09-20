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बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंदः बेगूसराय में बुजुर्ग किसान की गोली मारकर हत्या, पटना में बच्ची का गला रेता

बिहार में बीते कुछ दिनों से अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है. राजधानी पटना समेत कई जिलों में एक बार फिर से बेखौफ बदमाशों का कहर देखने को मिला. बेगूसराय में बदमाशों ने एक बुजुर्ग किसान की गोली मारकर हत्या कर दी. इसी तरह से राजधानी पटना के बेलछी थाना क्षेत्र के लाखाचक गांव में एक 10 साल की बच्ची की गला रेतकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 20, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 06:58 AM IST
बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंदः बेगूसराय में बुजुर्ग किसान की गोली मारकर हत्या, पटना में बच्ची का गला रेता
Image Credit: पटना में बच्ची का गला रेतकर हत्या (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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