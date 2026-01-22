Advertisement
Begusarai News: बेगूसराय में 10वीं की छात्रा ने लगाई फांसी, प्रेमी से मोबाइल पर बात करने के बाद उठाया खौफनाक कदम

Begusarai News: बेगूसराय में दसवीं कक्षा की एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि छात्रा ने प्रेमी से मोबाइल पर बात की उसके बाद इस घटना को अंजाम दे दिया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 22, 2026, 08:51 AM IST

Begusarai News: बेगूसराय में 10वीं की छात्रा ने लगाई फांसी, प्रेमी से मोबाइल पर बात करने के बाद उठाया खौफनाक कदम (फाइल फोटो)
Begusarai News: बेगूसराय में 10वीं की छात्रा ने लगाई फांसी, प्रेमी से मोबाइल पर बात करने के बाद उठाया खौफनाक कदम (फाइल फोटो)

Begusarai News: बेगूसराय से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां दसवीं कक्षा की एक छात्रा ने अपने ही घर में प्रेमी से मोबाइल पर बात करने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.यह पूरा मामला खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव का है. मृत छात्रा की पहचान मोहनपुर गांव निवासी चंदन कुमार महतो की पुत्री प्रियंका कुमारी के रूप में की गई है. प्रियंका दसवीं कक्षा की छात्रा थी और उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बेगमपुर में पढ़ाई कर रही थी.

प्रेम प्रसंग में प्रियंका ने उठाया ये कदम
परिजनों का कहना है कि प्रियंका का गांव के ही एक युवक से पिछले करीब एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. घटना के समय प्रियंका अपने प्रेमी से मोबाइल पर बातचीत कर रही थी. बातचीत के बाद किसी बात को लेकर विवाद होने की आशंका जताई जा रही है. इसके कुछ ही देर बाद प्रियंका ने घर के अंदर गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. मिली जानकारी के अनुसार, प्रियंका आगामी 17 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाली थी और अपनी प्रायोगिक परीक्षा भी दे चुकी थी. वह चार भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी.

परिजनों में मचा कोहराम
घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. मृतका की मां पिंकी कुमारी, दो भाई विकास कुमार और आकर्ष रविराज, और बहन कोमल कुमारी का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना मिलते ही खोदावंदपुर थाना अध्यक्ष चंदन कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक अंजलि भारद्वाज, श्रवण यादव और एएसआई प्रवीण कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल आत्महत्या के कारणों को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं, हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. घटना के बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार, बेगूसराय

यह भी पढ़ें: जांच या प्रताड़ना? SIT की लगातार पूछताछ पर मृत छात्रा के परिजनों ने जताई नाराजगी

