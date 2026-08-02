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पैरों में स्केटिंग शूज, जुबां पर 'बोल बम': समस्तीपुर और वैशाली के 11 युवाओं ने खींचा लोगों का ध्यान

समस्तीपुर और वैशाली के 11 युवा स्केटिंग करते हुए देवघर जा रहे हैं. इनकी भक्ति लोगों को काफी पसंद आ रही है. यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा और सहयोग के लिए कुछ साथी साइकिल और बाइक से साथ चल रहे हैं, जो दवाइयां, प्राथमिक उपचार सामग्री, कपड़े और पानी जैसी जरूरी चीजें साथ लेकर चल रहे हैं.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 02, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:43 PM IST
पैरों में स्केटिंग शूज, जुबां पर 'बोल बम': समस्तीपुर और वैशाली के 11 युवाओं ने खींचा लोगों का ध्यान
Image Credit: स्केटिंग करते हुए देवघर जा रहे समस्तीपुर और वैशाली के 11 युवा (जी मीडिया)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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