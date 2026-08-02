पैरों में स्केटिंग शूज, जुबां पर 'बोल बम': समस्तीपुर और वैशाली के 11 युवाओं ने खींचा लोगों का ध्यान

बता दें कि बेगूसराय पहुंचने पर यह दल खातोपुर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर परिसर में रुका, जहां स्थानीय श्रद्धालुओं और मंदिर समिति ने उनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था की. सुबह पूजा-अर्चना के बाद सभी युवा 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के जयघोष के साथ आगे की यात्रा पर निकल पड़े. यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा और सहयोग के लिए कुछ साथी साइकिल और बाइक से साथ चल रहे हैं, जो दवाइयां, प्राथमिक उपचार सामग्री, कपड़े और पानी जैसी जरूरी चीजें साथ लेकर चल रहे हैं. रास्ते में गड्ढे, गिट्टी, बालू और ऊबड़-खाबड़ सड़कें कई बार उनकी परीक्षा लेती हैं. कई साथी गिरकर घायल भी हुए हैं, लेकिन उनका कहना है कि बोल बम का जयकारा लगाते ही सारी थकान और दर्द दूर हो जाता है.