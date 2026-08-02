पैरों में स्केटिंग शूज, जुबां पर 'बोल बम': समस्तीपुर और वैशाली के 11 युवाओं ने खींचा लोगों का ध्यान

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सावन के पावन महीने में बाबा भोलेनाथ के भक्त अपनी आस्था और भक्ति का अनोखा रूप दिखा रहे हैं. कोई नंगे पांव, कोई दंडवत, तो कोई साइकिल और बाइक से बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर रवाना है. लेकिन इस बार समस्तीपुर और वैशाली के 11 युवाओं ने अपनी अनोखी कांवड़ यात्रा से सभी का ध्यान खींच लिया है. ये युवा पैरों में स्केटिंग शूज पहनकर करीब 450 किलोमीटर की कठिन यात्रा तय करते हुए देवघर के लिए निकले हैं.
बेगूसराय पहुंचने पर इन अनोखे कांवड़ियों का लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया. समस्तीपुर के ताजपुर और वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड स्थित खजुआ बस्ती पंचायत से निकला 11 युवाओं का यह दल स्केटिंग करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा पर है. इन युवाओं की अनोखी यात्रा जहां से गुजर रही है, वहां लोग रुककर इन्हें देख रहे हैं और इनके जज्बे की सराहना कर रहे हैं.
बता दें कि बेगूसराय पहुंचने पर यह दल खातोपुर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर परिसर में रुका, जहां स्थानीय श्रद्धालुओं और मंदिर समिति ने उनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था की. सुबह पूजा-अर्चना के बाद सभी युवा 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के जयघोष के साथ आगे की यात्रा पर निकल पड़े. यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा और सहयोग के लिए कुछ साथी साइकिल और बाइक से साथ चल रहे हैं, जो दवाइयां, प्राथमिक उपचार सामग्री, कपड़े और पानी जैसी जरूरी चीजें साथ लेकर चल रहे हैं. रास्ते में गड्ढे, गिट्टी, बालू और ऊबड़-खाबड़ सड़कें कई बार उनकी परीक्षा लेती हैं. कई साथी गिरकर घायल भी हुए हैं, लेकिन उनका कहना है कि बोल बम का जयकारा लगाते ही सारी थकान और दर्द दूर हो जाता है.
उनका मानना है कि बाबा भोलेनाथ की कृपा ही उन्हें हर कदम पर आगे बढ़ने की ताकत दे रही है. युवाओं ने बताया कि उनकी इस यात्रा का उद्देश्य केवल जलाभिषेक करना ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और समाज की सुख-समृद्धि की कामना करना भी है. वे अपनी इस अनोखी यात्रा के जरिए युवाओं को सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी अलग पहचान भी बनाना चाहते हैं.
उनका कहना है कि मेहनत, जुनून और आस्था के साथ कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. यह दल बेगूसराय से आगे बढ़कर सुल्तानगंज पहुंचेगा, जहां उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरने के बाद कच्ची कांवड़िया पथ से होते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर के लिए रवाना होगा.