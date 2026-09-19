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दोस्ती में दगाबाजी: दोस्तों ने घर बुलाकर मार दी गोली, झाड़ी में फेंका शव, हत्याकांड से धर्राया बेगूसराय

बेगूसराय में 12वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान भरडीहा गांव के वार्ड नंबर 4 निवासी अरविंद पासवान के बेटे साजन उर्फ गोलू कुमार के रूप में हुई है. आरोप है कि पांच दोस्तों ने मिलकर हत्या की है. पीड़ित परिजनों का आरोप है कि दोस्तों ने बुलाया था और फिर एक ने फोन करके हत्या किए जाने की जानकारी दी.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 19, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 09:10 AM IST
दोस्ती में दगाबाजी: दोस्तों ने घर बुलाकर मार दी गोली, झाड़ी में फेंका शव, हत्याकांड से धर्राया बेगूसराय
Image Credit: दोस्तों ने घर बुलाकर मार दी गोली, झाड़ी में फेंका शव, हत्याकांड से धर्राया बेगूसराय (Zee Media)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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