/दोस्ती में दगाबाजी: दोस्तों ने घर बुलाकर मार दी गोली, झाड़ी में फेंका शव, हत्याकांड से धर्राया बेगूसराय

बेगूसराय में एक बार फिर दोस्ती का खौफनाक चेहरा सामने आया है. जहां पांच दोस्तों ने मिलकर एक इंटरमीडिएट के छात्र को घर से बुलाया और कथित तौर पर गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को झाड़ी में फेंक दिया गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं परिजनों में कोहराम मच गया. घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के बघेला चौड़ हडालपुर के पास की है. मृतक छात्र की पहचान भरडीहा गांव के वार्ड नंबर 4 निवासी अरविंद पासवान के बेटे साजन उर्फ गोलू कुमार के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक, शुक्रवार (18 सितंबर) की रात करीब 8 बजे साजन उर्फ गोलू कुमार को उसके पांच दोस्त घर से बुलाकर एक गाड़ी पर बैठाकर अपने साथ ले गए. काफी देर तक जब साजन घर वापस नहीं लौटा तो परिजन चिंतित हो गए.