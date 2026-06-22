/बेगूसराय में फिर से इंसानियत हुई शर्मसार! 60 साल के बुजुर्ग ने 10 साल की मासूम का किया रेप

Begusarai Crime News: बेगूसराय में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां 60 वर्षीय एक बुजुर्ग ने 10 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. मामला मंझौल थाना क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि 10 वर्षीय बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान गांव का रहने वाला 60 वर्षीय रामबालक उसे बहला-फुसलाकर घर से करीब 500 मीटर दूर एक सुनसान बगीचे में ले गया. आरोपी ने बच्ची से कहा कि चलो बगीचे में आम चुनने चलते हैं. सूनसान जगह का फायदा उठाकर आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया.