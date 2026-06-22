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बेगूसराय में फिर से इंसानियत हुई शर्मसार! 60 साल के बुजुर्ग ने 10 साल की मासूम का किया रेप

Begusarai Crime News: मंझौल थाना के एक गांव में 60 साल के बुजुर्ग पर 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. आरोप है कि वह बच्ची को आम देने के बहाने से बगीचे में ले गया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 22, 2026, 06:34 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:34 AM IST
बेगूसराय में फिर से इंसानियत हुई शर्मसार! 60 साल के बुजुर्ग ने 10 साल की मासूम का किया रेप
Image Credit: बेगूसराय पुलिस

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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