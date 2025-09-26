Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2936923
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

65 साल की महिला का 45 साल के मोहम्मद मुकर्रम ने किया रेप, बेगूसराय में हैवानियत

Begusarai Crime News: बेगूसराय में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घिनौनी घटना सामने आई है. यहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरदिया गांव में एक 45 वर्षीय युवक पर 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ रेप करने का आरोप लगा है.

 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 26, 2025, 07:33 AM IST

Trending Photos

65 साल की महिला का 45 साल के मोहम्मद मुकर्रम ने किया रेप
65 साल की महिला का 45 साल के मोहम्मद मुकर्रम ने किया रेप

Begusarai News: बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरदिया गांव से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ 45 साल के मोहम्मद मुकर्रम ने रेप की वारदात को अंजाम दिया गया. आरोपी चिलमिल गांव, वार्ड संख्या 6 का निवासी है. बताया जा रहा है कि महिला गुरुवार की शाम को टॉयलेट के लिए खेत गई थीं, तभी आरोपी मोहम्मद मुकर्रम ने उन्हें जबरन पकड़ कर उनके साथ रेप किया. स्थानीय लोगों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गया. 

आरोपी मोहम्मद मुकर्रम गिरफ्तार
घटना के बाद पीड़िता और उनके परिजनों ने पहले गांव में पंचायत बुलाई, लेकिन आरोपी के पिता मोहम्मद रूहुल अमीन ने बेटे से पल्ला झाड़ लिया और कोई ठोस समाधान नहीं निकला. इसके बाद पीड़ित परिजनों ने मुफस्सिल थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने पीड़िता के परिजनों के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और आरोपी मोहम्मद मुकर्रम को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी ने हथकड़ी छुड़ाकर भागने की कोशिश
गिरफ्तारी के बाद आरोपी मोहम्मद मुकर्रम को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय लाया गया. इस दौरान आरोपी ने हथकड़ी छुड़ाकर भागने की कोशिश की. वह अस्पताल के गेट तक पहुंच गया. वहीं, अस्पताल में मौजूद सुरक्षाकर्मियों और लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे खदेड़ कर पकड़ लिया. इस दौरान अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आक्रोशित भीड़ ने भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

गलत तरीके से फंसाया गया-आरोपी
आरोपी मोहम्मद मुकर्रम को मेडिकल के लिए सब-इंस्पेक्टर अर्चना सिंह, एक बीएमपी सिपाही और चौकीदार अशोक पासवान की मौजूदगी में लाया गया था. इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के परिजनों के सामने ही उन्हें जान से मारने और हत्या करने की धमकी दी. उसने यह भी कहा कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है. बताया जा रहा है कि आरोपी मोहम्मद मुकर्रम एक फोर-व्हीलर मैकेनिक है और शहर के हरहर महादेव चौक पर काम करता है. 

TAGS

Begusarai News

Trending news

Bihar News
महिलाओं को मिलेंगे पैसे, बैंक अकाउंट में 10,000 आने से पहले जानिए क्या बोलीं महिलाएं
patna news
पटना में एक हफ्ते में दूसरी बार मिला हथियारों का जखीरा, आखिर क्या चल रही प्लानिंग?
PM Modi
आज बिहार की 75 लाख महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपए, इतने बजे चेक कीजिएगा बैंक अकाउंट
Sheikhpura news
Sheikhpura: चोरी ऊपर से सीना जोरी! पहले किया गबन जब हुई जांच तो कर दिया बड़ा कांड
Bihar News
गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला समस्तीपुर, मुखिया को भूना, मर्डर केस में था आरोपी
Jehanabad news
होमगार्ड बनी पत्नी ने पति और 2 बच्चों को छोड़ा, कमरे में रहती है प्रेमी संग
Pappu Yadav
'मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है', Y+ कैटेगरी की सुरक्षा हटने पर भड़के पप्पू यादव
mukhyamantri mahila rozgar yojana
Bihar News: कल से 'महिला रोजगार योजना' की शुरुआत, 75 लाख महिलाओं को PM मोदी की सौगात
Rani Chatterjee
'मैं बेस्ट चुगलखोर बहुरिया हूं...', रानी चटर्जी ने फिल्म की सफलता पर जताई खुशी
Madhubani
Madhubani News: रिश्वत लेते जिला नियोजन पदाधिकारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर गिरफ्तार
;