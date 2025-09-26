65 साल की महिला का 45 साल के मोहम्मद मुकर्रम ने किया रेप, बेगूसराय में हैवानियत

Begusarai News: बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरदिया गांव से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ 45 साल के मोहम्मद मुकर्रम ने रेप की वारदात को अंजाम दिया गया. आरोपी चिलमिल गांव, वार्ड संख्या 6 का निवासी है. बताया जा रहा है कि महिला गुरुवार की शाम को टॉयलेट के लिए खेत गई थीं, तभी आरोपी मोहम्मद मुकर्रम ने उन्हें जबरन पकड़ कर उनके साथ रेप किया. स्थानीय लोगों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गया.

आरोपी मोहम्मद मुकर्रम गिरफ्तार

घटना के बाद पीड़िता और उनके परिजनों ने पहले गांव में पंचायत बुलाई, लेकिन आरोपी के पिता मोहम्मद रूहुल अमीन ने बेटे से पल्ला झाड़ लिया और कोई ठोस समाधान नहीं निकला. इसके बाद पीड़ित परिजनों ने मुफस्सिल थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने पीड़िता के परिजनों के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और आरोपी मोहम्मद मुकर्रम को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी ने हथकड़ी छुड़ाकर भागने की कोशिश

गिरफ्तारी के बाद आरोपी मोहम्मद मुकर्रम को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय लाया गया. इस दौरान आरोपी ने हथकड़ी छुड़ाकर भागने की कोशिश की. वह अस्पताल के गेट तक पहुंच गया. वहीं, अस्पताल में मौजूद सुरक्षाकर्मियों और लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे खदेड़ कर पकड़ लिया. इस दौरान अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आक्रोशित भीड़ ने भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी.

गलत तरीके से फंसाया गया-आरोपी

आरोपी मोहम्मद मुकर्रम को मेडिकल के लिए सब-इंस्पेक्टर अर्चना सिंह, एक बीएमपी सिपाही और चौकीदार अशोक पासवान की मौजूदगी में लाया गया था. इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के परिजनों के सामने ही उन्हें जान से मारने और हत्या करने की धमकी दी. उसने यह भी कहा कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है. बताया जा रहा है कि आरोपी मोहम्मद मुकर्रम एक फोर-व्हीलर मैकेनिक है और शहर के हरहर महादेव चौक पर काम करता है.