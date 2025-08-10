Begusarai News: मां-बेटी... किसान और मासूम समेत 7 लोगों की डूबने से मौत, बाढ़ से कारण पसरा मातम

Begusarai News: बिहार के बेगूसराय में आज अलग-अलग थाना क्षेत्र में बाढ़ के पानी में डूबने से मां बेटी समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. इस मौत के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है. पहली घटना शाम्हों थाना क्षेत्र की है. जहां मां और बेटी समेत तीन लोगों की डूबने से मौत हुई है.बताया जा रहा है की बाढ़ के पानी रहने के कारण पहले पुत्री डूब रही थी. वहीं पुत्री को बचाने के चक्कर में मां भी डूब गई. बताया जा रहा है की वंदना देवी अपनी पुत्री अन्य को पानी में डूबता दे तो उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन दोनों वार्ड के पानी में डूबने से मौत हो गया. जबकि इस गांव में किसान धीरज कुमार सिंह चारा लाने के दौरान बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई है.

दूसरी घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदीरी गांव की है. जहां बाढ़ के पानी में आने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है. तीसरी घटना चकिया थाना क्षेत्र के रूपनगर गांव की है. जहां बाढ़ के पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है. वहीं चौथी घटना बछवारा थाना क्षेत्र के दादूपुर गांव की है जहां बाढ़ के पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है. पंचमी घटना साहेवपुर कमाल थाना क्षेत्र की है. जहां बाढ़ के पानी में डूबने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई है. कुल मिलाकर आज अलग-अलग थाना क्षेत्र अंतर्गत में बाढ़ के पानी में डूबने से सात लोगों की मौत हुई है.

इस मौत के बाद बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र के मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह ने कहा है कि अलग-अलग थाना क्षेत्र में सात लोगों की डूबने से बढ़कर पानी में मौत हो गई है. इस दौरान उन्होंने कहा है की सरकार तरह से इस आपदा के घड़ी में परिवार के साथ है. और मृतक परिजनों को मुआवजा दी जा रही है. उन्होंने बताया कि बेगूसराय के लिए आज का दिन कल दिन साबित हो रहा है.

इनपुट- जीतेन्द्र चौधरी

