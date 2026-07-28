/पहले चाकू घोंपा फिर पत्थर से कुचल दिया सिर, बेगूसराय में 70 साल के बुजुर्ग की निर्मम हत्या

बेगूसराय के वीरपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक बुजुर्ग व्यक्ति का लहूलुहान शव खेतों में बने मचान पर पड़ा मिला. घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के मैदा बभनगामा गांव की है. यहां 70 वर्षीय एक बुजुर्ग की पत्थर से सिर कुचलकर और चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई. इतने जघन्य तरीके से हत्या किए जाने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान 70 वर्षीय आशो पासवान के रूप में हुई है. पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. बताया जा रहा है कि आशो पासवान गांव से करीब एक किलोमीटर दूर बहियार स्थित खेत की रखवाली कर रहे थे. सुबह उनका शव खेत में बने मचान पर पड़ा मिला.