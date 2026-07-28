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पहले चाकू घोंपा फिर पत्थर से कुचल दिया सिर, बेगूसराय में 70 साल के बुजुर्ग की निर्मम हत्या

Begusarai News: बेगूसराय के वीरपुर थाना क्षेत्र के वीरपुर थाना क्षेत्र के मैदा बभनगामा गांव में 70 वर्षीय एक बुजुर्ग की चाकुओं से गोदकर बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी गई. अज्ञात अपराधियों ने शव की पहचान छुपाने के लिए पत्थर से सिर बुरी तरह से कुचल दिया.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 28, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:05 AM IST
पहले चाकू घोंपा फिर पत्थर से कुचल दिया सिर, बेगूसराय में 70 साल के बुजुर्ग की निर्मम हत्या
Image Credit: बेगूसराय में 70 साल के बुजुर्ग की निर्मम हत्या (Zee Media)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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