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बेगूसराय: युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने से कानून-व्यवस्था पर सवाल, पुलिस जांच में जुटी

Begusarai Crime News: बेगूसराय में एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ युवक कथित तौर पर हथियार के बल पर एक युवक को बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं. ज़ी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 05, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:29 AM IST
बेगूसराय: युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने से कानून-व्यवस्था पर सवाल, पुलिस जांच में जुटी
Image Credit: बेगूसरायः युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी (Zee Media)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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