/बेगूसराय: युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने से कानून-व्यवस्था पर सवाल, पुलिस जांच में जुटी

बेगूसराय में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वायरल वीडियो में कुछ युवक कथित तौर पर हथियार के बल पर एक युवक को पकड़कर बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो बछवारा थाना क्षेत्र की है. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि हथियारों से लैस चार अपराधी एक युवक को बड़ी बेरहमी से पीट रहे हैं.