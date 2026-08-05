/बेगूसराय: युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने से कानून-व्यवस्था पर सवाल, पुलिस जांच में जुटी

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बेगूसराय में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वायरल वीडियो में कुछ युवक कथित तौर पर हथियार के बल पर एक युवक को पकड़कर बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो बछवारा थाना क्षेत्र की है. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि हथियारों से लैस चार अपराधी एक युवक को बड़ी बेरहमी से पीट रहे हैं.
वीडियो में पीड़ित युवक रहम की गुहार लगाता नजर आता है, लेकिन हमलावर उसकी एक नहीं सुनते. बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले हथियार के साथ रील बनाई और फिर एक युवक को पकड़कर लोहे की रॉड और बेल्ट से उसकी पिटाई कर दी. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह घटना कब और किस थाना क्षेत्र की है? वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और इसकी सत्यता के साथ-साथ आरोपियों की पहचान में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है. वीडियो की सत्यता और घटना से जुड़े सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविकता और आरोपियों की पहचान स्पष्ट हो सकेगी.