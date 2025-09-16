Begusarai News: पत्नी और भाई से विवाद के बाद युवक बिजली के पोल पर चढ़ा, फिल्मी स्टाइल में मचाया हंगामा
Begusarai News: पत्नी और भाई से विवाद के बाद युवक बिजली के पोल पर चढ़ा, फिल्मी स्टाइल में मचाया हंगामा

Begusarai News: बेगूसराय के रचियाही गांव में पत्नी के मायके जाने और भाई से विवाद के बाद युवक 33 हजार वोल्ट के बिजली पोल पर चढ़कर हंगामा करने लगा। पुलिस और ग्रामीणों ने समझा-बुझाकर उसे नीचे उतारा

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 16, 2025, 05:19 PM IST

Begusarai News: बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र अंतर्गत रचियाही गांव में आज दोपहर एक अजीबोगरीब घटना सामने आई. घर में विवाद के बाद नाराज युवक फिल्म शोले में अभिनेता धर्मेन्द्र के स्टाइल में 33 हजार वोल्ट के बिजली के पोल पर चढ़कर हंगामा करने लगा. यह घटना देखते ही देखते पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई. मौके पर सैकड़ों लोग एकत्र हो गए और सभी की सांसें थम गईं.घटना रचियाही गांव निवासी मंटुन रजक के पुत्र राजा कुमार से जुड़ी है.

बताया जाता है कि उसकी पत्नी गर्भवती थी और डिलीवरी के लिए विवाद के चलते मायके चली गई थी. इससे नाराज राजा कुमार घर में गोदरेज तोड़कर उसमें रखे रुपए निकालने लगा. इसी दौरान उसके भाई ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया. पत्नी के मायके जाने और भाई से विवाद की वजह से राजा कुमार बेहद क्षुब्ध हो गया और घर से बाहर निकलकर बिजली के पोल पर चढ़ गया. स्थानीय लोगों ने युवक को नीचे उतारने की बार‑बार अपील की, लेकिन वह उतरने को तैयार नहीं हुआ. करीब 45 मिनट तक वह पोल पर चढ़ा रहा और हंगामा करता रहा.

सूचना मिलते ही सिंघौल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दो ग्रामीणों की मदद से किसी तरह राजा कुमार को समझा-बुझाकर पोल से नीचे उतारा. इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर थाने ले गई. रचियाही पंचायत के मुखिया राजेश कुमार ने बताया कि राजा कुमार की पत्नी डिलीवरी के लिए मायके गई थी. वहीं, घर में हुए विवाद ने युवक को मानसिक रूप से विचलित कर दिया, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया.

स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली कि कोई अनहोनी नहीं हुई. पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है और युवक से पूछताछ कर रही है.
इनपुट: राजीव कुमार

