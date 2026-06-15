/AI से खौफनाक खेल: सोशल मीडिया से लड़कियों की फोटो चुराकर बनाता था अश्लील तस्वीरें, बेगूसराय पुलिस ने पटना से शातिर को धरा

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने बेगूसराय की एक पीड़िता से डराकर करीब 20 हजार रुपये की वसूली की थी. रकम जिस बैंक खाते में ट्रांसफर कराई गई, वह खाता भी आरोपी के नाम पर ही पाया गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट और पोक्सो एक्ट की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है. इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया सुरक्षा और AI तकनीक के दुरुपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. साइबर पुलिस ने अभिभावकों और युवाओं से सोशल मीडिया प्रोफाइल को प्राइवेट रखने, अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करने और किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग की स्थिति में तुरंत साइबर थाना से संपर्क करने की अपील की है.