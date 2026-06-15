/AI से खौफनाक खेल: सोशल मीडिया से लड़कियों की फोटो चुराकर बनाता था अश्लील तस्वीरें, बेगूसराय पुलिस ने पटना से शातिर को धरा

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Begusarai Cyber Crime: बेगूसराय साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो सोशल मीडिया पर लड़कियों की तस्वीरें डाउनलोड कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो तैयार करता था. इसके बाद वह उन्हीं तस्वीरों के जरिए लड़कियों और उनके परिजनों को ब्लैकमेल कर पैसे की वसूली करता था. पुलिस ने आरोपी को पटना से गिरफ्तार किया है. उसके मोबाइल से 200 से अधिक नाबालिग लड़कियों की AI जनरेटेड अश्लील तस्वीरें और वीडियो बरामद हुए हैं.
आपको बता दें कि बेगूसराय साइबर थाना पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है. साइबर थाना की पुलिस ने पटना के खाजेकलां इलाके से 20 वर्षीय कुमार सांकृत को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर आरोप है कि वह फेसबुक और इंस्टाग्राम से लड़कियों की सामान्य तस्वीरें डाउनलोड कर AI तकनीक की मदद से उन्हें आपत्तिजनक और अश्लील तस्वीरों में बदल देता था. पुलिस के अनुसार, इसके बाद आरोपी उन तस्वीरों को संबंधित लड़कियों और उनके परिजनों को भेजकर ब्लैकमेल करता था और पैसे की मांग करता था. मामले का खुलासा तब हुआ जब बेगूसराय की एक पीड़िता की मां ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर मामला दर्ज किया गया और तकनीकी जांच शुरू की गई.
जांच के दौरान पुलिस आरोपी तक पहुंची और रविवार को उसके घर से उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. हालांकि, उसने कितनी लड़कियों को निशाना बनाया और कितने लोगों से वसूली की, इसका खुलासा बैंक खातों की जांच के बाद ही हो सकेगा. साइबर DSP इमरान अहमद ने बताया कि आरोपी के मोबाइल की जांच में 200 से अधिक नाबालिग लड़कियों की AI जनरेटेड न्यूड तस्वीरें और वीडियो मिले हैं. इसके अलावा कई व्हाट्सएप ग्रुप भी मिले हैं, जिनमें इन तस्वीरों को साझा किया जाता था. पुलिस अब उन ग्रुपों से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है.
प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने बेगूसराय की एक पीड़िता से डराकर करीब 20 हजार रुपये की वसूली की थी. रकम जिस बैंक खाते में ट्रांसफर कराई गई, वह खाता भी आरोपी के नाम पर ही पाया गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट और पोक्सो एक्ट की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है. इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया सुरक्षा और AI तकनीक के दुरुपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. साइबर पुलिस ने अभिभावकों और युवाओं से सोशल मीडिया प्रोफाइल को प्राइवेट रखने, अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करने और किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग की स्थिति में तुरंत साइबर थाना से संपर्क करने की अपील की है.