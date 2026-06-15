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AI से खौफनाक खेल: सोशल मीडिया से लड़कियों की फोटो चुराकर बनाता था अश्लील तस्वीरें, बेगूसराय पुलिस ने पटना से शातिर को धरा

Begusarai Cyber Crime: बेगूसराय साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो सोशल मीडिया से लड़कियों की तस्वीरें डाउनलोड कर AI की मदद से आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 15, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:46 AM IST
AI से खौफनाक खेल: सोशल मीडिया से लड़कियों की फोटो चुराकर बनाता था अश्लील तस्वीरें, बेगूसराय पुलिस ने पटना से शातिर को धरा
Image Credit: AI से खौफनाक खेल: सोशल मीडिया से लड़कियों की फोटो चुराकर बनाता था अश्लील तस्वीरें, बेगूसराय पुलिस ने पटना से शातिर को धरा

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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