Bihar Board Result 2026: बेगूसराय की अनामिका कुमारी बनीं बिहार की थर्ड टॉपर, इंटर साइंस में हासिल किए 478 अंक

Bihar Board Result 2026: बेगूसराय की अनामिका कुमारी ने बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा में कमाल कर दिया है. उन्होंने साइंस स्ट्रीम में तीसरा स्थान प्राप्त कर राज्य का नाम रौशन किया है. उन्हें 478 नंबर मिले हैं.
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Bihar Board Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद से ही पूरे राज्य में खुशी का माहौल है. इसी कड़ी में बेगूसराय जिले के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ी और गौरवपूर्ण खबर सामने आई है. जहां मटिहानी स्थित आरकेएल हाई स्कूल की छात्रा अनामिका कुमारी ने विज्ञान संकाय में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे बिहार में तीसरा स्थान हासिल किया है. अनामिका ने 478 अंक (95.60%) प्राप्त कर यह उपलब्धि हासिल की है. उनकी इस ऐतिहासिक सफलता से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे बेगूसराय जिले में खुशी और गर्व का माहौल है.
लखीसराय की रहने वाली है अनामिका
बताया जा रहा है कि अनामिका मूल रूप से लखीसराय जिले के रामचंद्रपुर गांव की रहने वाली हैं. उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अपने गांव से ही पास की थी, जिसमें उन्हें 483 अंक के साथ राज्य में छठा स्थान मिला था. इसके बाद वे अपनी फुआ के गांव मटिहानी आकर आगे की पढ़ाई करने लगीं और यहीं से इंटरमीडिएट की परीक्षा दी. अनामिका के पिता दीपक कुमार बेगूसराय में ही एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं, जबकि उनकी मां दीपिका कुमारी गृहिणी हैं. साधारण परिवार से आने वाली अनामिका ने अपनी मेहनत, लगन और अनुशासन के दम पर यह मुकाम हासिल कर यह साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत से हर सपना पूरा किया जा सकता है.
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अनामिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना
स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने अनामिका को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. वहीं, इस सफलता से क्षेत्र के अन्य छात्रों को भी प्रेरणा मिली है.गौरतलब बिहार बोर्ड ने इस वर्ष इंटरमीडिएट (12वीं) के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों संकायों का रिजल्ट जारी किया है. करीब 13 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं इस परीक्षा में शामिल हुए थे. परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी से 15 फरवरी 2026 के बीच किया गया था. रिजल्ट घोषित होते ही अनामिका के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया. मिठाइयां बांटी जा रही हैं और पूरे इलाके में खुशी का माहौल है. लोग इसे बेगूसराय के लिए गर्व का क्षण बता रहे हैं.एक बार फिर बेगूसराय की बेटी ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराते हुए जिले का नाम पूरे बिहार में रोशन कर दिया है.
रिपोर्ट: जितेंद्र चौधरी, बेगूसराय