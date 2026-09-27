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आयुष्मान मंथन 2026: 20 लाख से अधिक 'आभा ID' बनाकर बेगूसराय बना नंबर-1, मिला 'बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल डिस्ट्रिक्ट' सम्मान

देशभर में 5 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों की श्रेणी में बेगूसराय को 'बेस्ट पर्फार्मिंग मॉडल डिस्ट्रिक्ट' का सम्मान मिला है. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा आईडी निर्माण में भी बेगूसराय ने अपना लोहा मनवाया है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 27, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 01:04 PM IST
आयुष्मान मंथन 2026: 20 लाख से अधिक 'आभा ID' बनाकर बेगूसराय बना नंबर-1, मिला 'बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल डिस्ट्रिक्ट' सम्मान
Image Credit: बेगूसराय सदर अस्पताल (Zee Media)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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