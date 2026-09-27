आयुष्मान मंथन 2026: 20 लाख से अधिक 'आभा ID' बनाकर बेगूसराय बना नंबर-1, मिला 'बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल डिस्ट्रिक्ट' सम्मान

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बेगूसराय एंकर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बेगूसराय जिले को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है. देशभर में 5 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों की श्रेणी में बेगूसराय को 'बेस्ट पर्फार्मिंग मॉडल डिस्ट्रिक्ट' का सम्मान मिला है. यह सम्मान 25 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित आयुष्मान मंथन 2026 कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने प्रदान किया. बेगूसराय जिले की ओर से यह सम्मान बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना के विशेष सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने ग्रहण किया.
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बेगूसराय में आभा आईडी निर्माण, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य संस्थानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. जिले में अब तक 20 लाख 23 हजार से अधिक आभा आईडी का निर्माण किया जा चुका है. इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल माध्यम से लोगों तक आसानी से पहुंचाने और जिले की डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. स्वास्थ्य सुरक्षा समिति उन्होंने कहा कि बेगूसराय के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और संबंधित टीमों ने बेहतर तरीके से काम किया है.
उन्होंने कहा कि अन्य जिले भी स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने का अवसर मिल सकता है. इस राष्ट्रीय उपलब्धि पर बेगूसराय के सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार ने कहा कि यह सम्मान स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है. उन्होंने इसे जिले की पूरी स्वास्थ्य टीम के लिए गौरव और उत्साह का विषय बताया.
वहीं, जिला पदाधिकारी रिची पांडेय ने इस उपलब्धि के लिए सभी संबंधित अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों और सहयोगी टीमों को बधाई दी. उन्होंने भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ काम करते हुए जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक डिजिटल, सुलभ और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में लगातार प्रयास करने का निर्देश दिया.आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में बेगूसराय को मिला यह राष्ट्रीय सम्मान जिले में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है.