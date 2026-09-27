आयुष्मान मंथन 2026: 20 लाख से अधिक 'आभा ID' बनाकर बेगूसराय बना नंबर-1, मिला 'बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल डिस्ट्रिक्ट' सम्मान

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बेगूसराय में आभा आईडी निर्माण, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य संस्थानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. जिले में अब तक 20 लाख 23 हजार से अधिक आभा आईडी का निर्माण किया जा चुका है. इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल माध्यम से लोगों तक आसानी से पहुंचाने और जिले की डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. स्वास्थ्य सुरक्षा समिति उन्होंने कहा कि बेगूसराय के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और संबंधित टीमों ने बेहतर तरीके से काम किया है.