यूजीसी एक्ट लागू करने की हुंकार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें, बेगूसराय में प्रधानमंत्री के समर्थन में गूंजे नारे

Begusarai News: बेगूसराय में बहुजन समाज के सैकड़ों लोग यूजीसी एक्ट लागू करने के समर्थन में 10 फरवरी, 2026 दिन मंगलवार को सड़कों पर उतर आए. बहुजन समाज के लोगों ने एक विशाल जुलूस निकालते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. यह जुलूस बेगूसराय के मालगोदाम से शुरू होकर एनएच-31, ट्रैफिक चौक होते हुए हड़ताली चौक तक पहुंचा, जहां जुलूस एक जनसभा में तब्दील हो गया. जुलूस में बड़ी संख्या में बहुजन समाज के महिला और पुरुष शामिल रहे.

प्रदर्शन के दौरान बहुजन समाज के लोगों ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाए और यूजीसी एक्ट को तत्काल लागू करने की मांग की. मीडिया से बातचीत में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महादलित समाज के हित में यूजीसी एक्ट लाकर एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है.

उनका आरोप है कि कुछ चंद लोग इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे रुकवाने का काम किया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आज भी महादलित छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है. इसी को खत्म करने के उद्देश्य से यूजीसी एक्ट लाया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

बहुजन समाज के लोगों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट यूजीसी एक्ट के समर्थन में फैसला नहीं देता है, तो वे चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी. प्रदर्शन को लेकर इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और पुलिस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार

यह भी पढ़ें: शादी की थकान...गहनों का बोझ, वर्षा के इरादों के सामने साबित हुआ छोटा, दी परीक्षा