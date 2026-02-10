Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

यूजीसी एक्ट लागू करने की हुंकार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें, बेगूसराय में प्रधानमंत्री के समर्थन में गूंजे नारे

Begusarai Latest News: बेगूसराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे गूंजे. बहुजन समाज यूजीसी एक्ट लागू करने की हुंकार भरी. साथ ही चेतावनी दी कि अगर यह एक्ट लागू नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 10, 2026, 03:18 PM IST

बेगूसराय में प्रधानमंत्री के समर्थन में गूंजे नारे
बेगूसराय में प्रधानमंत्री के समर्थन में गूंजे नारे

Begusarai News: बेगूसराय में बहुजन समाज के सैकड़ों लोग यूजीसी एक्ट लागू करने के समर्थन में 10 फरवरी, 2026 दिन मंगलवार को सड़कों पर उतर आए. बहुजन समाज के लोगों ने एक विशाल जुलूस निकालते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. यह जुलूस बेगूसराय के मालगोदाम से शुरू होकर एनएच-31, ट्रैफिक चौक होते हुए हड़ताली चौक तक पहुंचा, जहां जुलूस एक जनसभा में तब्दील हो गया. जुलूस में बड़ी संख्या में बहुजन समाज के महिला और पुरुष शामिल रहे.

प्रदर्शन के दौरान बहुजन समाज के लोगों ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाए और यूजीसी एक्ट को तत्काल लागू करने की मांग की. मीडिया से बातचीत में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महादलित समाज के हित में यूजीसी एक्ट लाकर एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है.

उनका आरोप है कि कुछ चंद लोग इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे रुकवाने का काम किया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आज भी महादलित छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है. इसी को खत्म करने के उद्देश्य से यूजीसी एक्ट लाया गया था.

बहुजन समाज के लोगों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट यूजीसी एक्ट के समर्थन में फैसला नहीं देता है, तो वे चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी. प्रदर्शन को लेकर इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और पुलिस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार

यह भी पढ़ें: शादी की थकान...गहनों का बोझ, वर्षा के इरादों के सामने साबित हुआ छोटा, दी परीक्षा

