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Bakrid 2026: बेगूसराय में सज गया बकरा बाजार, ₹10 हजार से लेकर 2.5 लाख तक है कीमत

Bakrid 2026: बकरीद को लेकर बेगूसराय के बकरी बाजार में रौनक बढ़ गई है. बाजार में 10 हजार से ढाई लाख रुपये तक के बकरे बिक रहे हैं. 'सलमान खान', 'सुल्तान' और 'शाहरुख खान' जैसे नाम वाले बकरे लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है और व्यापारी खास नस्ल के बकरे लेकर बाजार पहुंचे हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: May 24, 2026, 10:25 AM IST

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Bakrid 2026: बेगूसराय में सज गया बकरा बाजार, ₹10 हजार से लेकर 2.5 लाख तक है कीमत
Bakrid 2026: बेगूसराय में सज गया बकरा बाजार, ₹10 हजार से लेकर 2.5 लाख तक है कीमत

Bakrid 2026: बिहार में ईद-उल-अजहा यानी बकरीद को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है. बेगूसराय में भी बकरीद की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. दूर-दराज के इलाकों से व्यापारी खास नस्ल के बकरे लेकर बाजार पहुंच रहे हैं. बाजार में 10 हजार रुपये से लेकर ढाई लाख रुपये तक के बकरे बिक रहे हैं. खास बात यह है कि बड़े और आकर्षक बकरों के नाम फिल्मी सितारों के नाम पर रखे गए हैं, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं. बेगूसराय के बकरी बाजार में इन दिनों खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है. यहां 10 किलो से लेकर 100 किलो से अधिक वजन वाले बकरे बिक्री के लिए लाए गए हैं. व्यापारी अलग-अलग नस्ल और क्वालिटी के बकरे लेकर पहुंचे हैं, जिन्हें देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं.

बाजार में कई बकरों के नाम फिल्मी सितारों के नाम पर रखे गए हैं. कोई बकरा 'सलमान खान' के नाम से बिक रहा है तो किसी का नाम 'सुल्तान' और 'शाहरुख खान' रखा गया है. इन खास नामों वाले बकरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. बकरा व्यवसायी सलमान ने बताया कि 'सलमान खान' नाम का बकरा 60 किलो से अधिक वजन का है और उसकी कीमत करीब एक लाख रुपये रखी गई है. वहीं 'सुल्तान' नाम के बकरे की कीमत 50 हजार रुपये बताई जा रही है.

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व्यापारियों का कहना है कि इन बकरों को तैयार करने में काफी मेहनत लगती है. उन्हें चना, चने का छिलका और अन्य पौष्टिक आहार खिलाया जाता है. इसके अलावा बकरों को काजू, बादाम और किशमिश भी दिन में दो बार दी जाती है, ताकि वे स्वस्थ रहें, आकर्षक दिखें और उनका वजन तेजी से बढ़ सके. बकरों की देखभाल और खान-पान पर विशेष ध्यान दिया जाता है.

व्यापारियों के अनुसार बकरीद से करीब 10 दिन पहले ही वे बाजार में बकरे लेकर पहुंच जाते हैं. कई लोग एक से दो सप्ताह पहले ही बकरे खरीद लेते हैं ताकि घर ले जाकर उनका पालन-पोषण अपने तरीके से कर सकें. ऐसी मान्यता है कि घर में अच्छे तरीके से पाले गए बकरे की कुर्बानी बेहतर मानी जाती है. फिलहाल बाजार में सबसे ज्यादा मांग 50 से 60 हजार रुपये तक के बकरों की देखी जा रही है, जबकि छोटे बकरे 10 से 15 हजार रुपये तक में उपलब्ध हैं. लोग अपने बजट और क्षमता के अनुसार जमकर खरीदारी कर रहे हैं.

रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी

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