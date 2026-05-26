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Bakrid 2026: शांति और सौहार्द के साथ मनेगी बकरीद, बेगूसराय DM श्रीकांत शास्त्री और SP मनीष ने संभाली कमान

Bakrid 2026: बकरीद को लेकर बेगूसराय में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है. इसे लेकर ASP के नेतृत्व में संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया. साथ ही, प्रशासन ने साफ निर्देश दिया है कि त्योहार के दौरान माहौल बिगाड़ने या किसी भी तरह की अशांति फैलाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

Written By  Jitendra Kumar Chaudhary|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 26, 2026, 10:27 PM IST

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Bakrid 2026: शांति और सौहार्द के साथ मनेगी बकरीद
Bakrid 2026: शांति और सौहार्द के साथ मनेगी बकरीद

Bakrid 2026: बकरीद के आने वाले त्योहार को देखते हुए बेगूसराय में जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है. पुलिस अधीक्षक मनीष के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, ASP आनंद कुमार पांडे के नेतृत्व में पूरे शहर में बड़े पैमाने पर एक फ्लैग मार्च निकाला गया. यह फ्लैग मार्च शहर के कई संवेदनशील इलाकों से गुजरा, जिनमें मुख्य बाजार, GD कॉलेज रोड, हर-हर महादेव चौक, कपूरी स्थान और मस्जिद चौक सराय शामिल हैं.

शांति समिति की बैठक का आयोजन
मार्च के दौरान, पुलिस टीम ने अलग-अलग जगहों पर रुककर लोगों से बातचीत की और उनसे शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की. इस बीच, कलेक्टर परिसर में स्थित कारगिल विजय सभाभवन में जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में शांति समिति की एक बैठक भी आयोजित की गई. इस बैठक में पुलिस अधीक्षक मनीष के साथ-साथ विभिन्न प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने भी भाग लिया.

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अशांति फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा
बैठक के दौरान, बकरीद के अवसर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए. प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि त्योहार के दौरान माहौल बिगाड़ने या किसी भी तरह की अशांति फैलाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. इसके अलावा, जिले के निवासियों से आग्रह किया गया है कि वे बकरीद को आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं.

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