/बेगूसरायः हादसों में मरने वाले मजदूरों को नहीं मिला मुआवजा तो भड़के साथी, बरौनी रिफाइनरी के बाहर जबरदस्त हंगामा

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बेगूसराय में बरौनी रिफाइनरी के बाहर उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब रिफाइनरी में काम के दौरान जान गंवाने वाले मजदूर के परिजनों को मुआवजा नहीं मिलने से नाराज हजारों मजदूर हड़ताल पर उतर आए. आक्रोशित मजदूरों ने रिफाइनरी का मुख्य गेट बंद कर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया और रिफाइनरी प्रबंधन व संबंधित निजी कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. मजदूरों की हड़ताल के कारण रिफाइनरी का काम प्रभावित हो गया. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
आज (सोमवार, 6 जुलाई) को मृतक के परिजनों के समर्थन में हजारों मजदूर रिफाइनरी पहुंच गए और मुख्य गेट बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी. धरना पर बैठे मजदूरों ने रिफाइनरी प्रबंधन और संबंधित निजी कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के कारण रिफाइनरी में कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो गया और कर्मचारियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया. प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने बताया कि 29 मई को रिफाइनरी में कार्य के दौरान मजदूर श्याम सुंदर पाठक के ऊपर लोहे की रॉड गिर गई थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी.
प्रजदर्शनकारी मजदूरों का आरोप है कि हादसे के बाद हुए आंदोलन के दौरान रिफाइनरी प्रबंधन और संबंधित कंपनी ने मृतक के परिजनों को 17 लाख रुपये मुआवजा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद अब तक यह राशि नहीं दी गई. इसी से नाराज होकर परिजन और रिफाइनरी में कार्यरत हजारों मजदूर एक बार फिर आंदोलन पर उतर आए हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रिफाइनरी में पहले भी कई मजदूर काम के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में मृतक परिवारों को समय पर उचित मुआवजा नहीं मिला. इससे मजदूरों में भारी नाराजगी है.
मजदूरों ने चेतावनी दी है कि जब तक मृतक के परिजनों को घोषित मुआवजा नहीं दिया जाता और उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन और हड़ताल जारी रहेगी. स्थिति को देखते हुए रिफाइनरी परिसर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. फिलहाल, प्रशासन और रिफाइनरी प्रबंधन की ओर से आंदोलन समाप्त कराने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन मजदूर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं.