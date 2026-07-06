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बेगूसरायः हादसों में मरने वाले मजदूरों को नहीं मिला मुआवजा तो भड़के साथी, बरौनी रिफाइनरी के बाहर जबरदस्त हंगामा

Barauni Refinery Uproar: बेगूसराय की बरौनी रिफाइनरी में काम के दौरान हुई एक मजदूर की मौत के बाद मुआवजा नहीं मिलने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. इस मुद्दे को लेकर आज (सोमवार, 6 जुलाई) जबरदस्त हंगामा देखने को मिला.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 06, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:37 AM IST
बेगूसरायः हादसों में मरने वाले मजदूरों को नहीं मिला मुआवजा तो भड़के साथी, बरौनी रिफाइनरी के बाहर जबरदस्त हंगामा
Image Credit: बरौनी रिफाइनरी के बाहर जबरदस्त हंगामा (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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