/बेगूसरायः हादसों में मरने वाले मजदूरों को नहीं मिला मुआवजा तो भड़के साथी, बरौनी रिफाइनरी के बाहर जबरदस्त हंगामा

आज (सोमवार, 6 जुलाई) को मृतक के परिजनों के समर्थन में हजारों मजदूर रिफाइनरी पहुंच गए और मुख्य गेट बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी. धरना पर बैठे मजदूरों ने रिफाइनरी प्रबंधन और संबंधित निजी कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के कारण रिफाइनरी में कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो गया और कर्मचारियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया. प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने बताया कि 29 मई को रिफाइनरी में कार्य के दौरान मजदूर श्याम सुंदर पाठक के ऊपर लोहे की रॉड गिर गई थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी.