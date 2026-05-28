बेगूसराय: 12वीं के छात्र का पहले अपहरण किया फिर पीट-पीटकर की निर्मम हत्या, पुलिस ने 2 को हिरासत में लिया

Begusarai 12th Class Student Murder: बेगूसराय में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है. बेखौफ बदमाशों ने इस बार एक इंटर के छात्र का पहले अपहरण किया और फिर पीट-पीटकर उसकी निर्मम हत्या कर शव को दियारा इलाके में फेंक दिया. घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कंकौल गांव की है. मृतक की पहचान राम उदय यादव के बेटे विकास कुमार के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. अपहरण के वक्त का वीडियो भी सामने आया है.

परिजनों के मुताबिक, विकास बुधवार (27 मई) की दोपहर छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म भरने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा. खोजबीन के दौरान पता चला कि गांव का ही मोहित यादव उर्फ कारेलाल उसे बाइक पर बैठाकर ले गया था. परिजनों का आरोप है कि गांव के ही विकास यादव और मोहित यादव ने मिलकर विकास कुमार का अपहरण किया और बाद में पीट-पीटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को खगड़िया जिले के बलदौर दियारा इलाके में फेंक दिया गया. घटना की सूचना मिलते ही गांव में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग मुफस्सिल थाना पहुंच गए.

मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर-वन डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं अपहरण के समय का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विकास कुमार को बाइक पर बैठाकर ले जाते देखा जा रहा है. परिजनों ने बताया कि कुछ महीने पहले आरोपी विकास यादव ने मृतक के छोटे भाई के नाम से फेक फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील फोटो वायरल किया था. शिकायत के बाद साइबर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद आरोपी बदला लेने की फिराक में था और इसी रंजिश में विकास कुमार की हत्या कर दी गई. मेरा बेटा छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने गया था. गांव के ही मोहित उसे बाइक पर बैठाकर ले गया. बाद में पता चला कि मेरे बेटे की हत्या कर शव दियारा में फेंक दिया गया. आरोपी पहले से रंजिश रखता था.

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फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. वहीं इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ है. इस घटना को लेकर राजद के मटियानी विधायक नरेंद्र उर्फ बोगो सिंह ने बेगूसराय जिले में बढ़ते अपराध को लेकर बेगूसराय पुलिस प्रशासन एवं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि बेगूसराय में लगातार अपराधी अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं. आज भी सुबह एक इंटर की छात्रा की अपहरण कर उसे हत्या कर दी गई है. वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है और अपराधियों को पाताल से ढूंढ कर निकाल लेंगे. उन्होंने कहा कि बेगूसराय पुलिस प्रशासन की शिथिलता के कारण आज एक छात्र की हत्या हुई है.