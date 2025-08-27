Begusarai News: तीज पूजा के दौरान 2 महिलाओं का गला रेता, बांका में मुखिया बाप-बेटे पर जानलेवा हमला

Bihar Crime News: बेगूसराय में तीज पर्व के दौरान खूनी वारदात देखने को मिली. यहां आपसी विवाद में एक युवक ने दो तीज पूजा कर रही दो महिलाओं का धारदार हथियार से गला रेत दिया. दोनों महिलाओं को गंभीर हालत में बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. घटना नावकोठी थाना क्षेत्र की है. घायल महिलाओं की पहचान शोभा देवी और खुशबू कुमारी के रूप में हुई है, जो आपस में रिश्तेदार हैं. परिजनों के मुताबिक, दोनों महिला मंदिर में तीज पूजा कर रही थीं, तभी गांव के ही धरो साहनी नामक युवक ने अचानक धारदार हथियार से वार कर दिया.

बताया जा रहा है कि धरो साहनी की बहन करीब 3 महीने पहले गांव के ही एक युवक के साथ फरार हो गई थी. इसी रंजिश में आरोपी ने मंदिर में पूजा कर रही महिलाओं पर जानलेवा हमला किया.हमले के बाद आरोपी धरो साहनी मौके से फरार हो गया. वहीं घटना की सूचना मिलते ही नावकोठी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जांच में जुट गई है. इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं दूसरी ओर बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के इंग्लिश मोड़ चौक पर मंगलवार (26 अगस्त) की देर शाम बिशनपुर पंचायत के मुखिया आशुतोष कुमार और उनके बेटे हिमांशु कुमार पर अपराधियों ने जानलेवा हमला कर दिया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी के अनुसार हिमांशु कुमार की बाइक, चौक पर खड़ी एक अन्य बाइक से टकरा गई थी. इसी बात को लेकर कुछ युवकों से विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल गया. इसी बीच एक युवक ने पिस्तौल निकालकर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन हिमांशु ने उसका हाथ पकड़ लिया. इसके बाद आरोपियों ने मिलकर चाकू से हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया. चाव के लिए मौके पर पहुंचे मुखिया आशुतोष कुमार पर भी चाकू से वार किया गया. घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने हमलावरों को घेर लिया और पुलिस को सूचना दी. अमरपुर थाना पुलिस तुरंत पहुंची और जनकपुर निवासी रीपू कुमार तथा खंजरपुर निवासी पांडव कुमार को एक पिस्तौल, तीन जिंदा कारतूस और चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया है.

उधर नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के पांचू गढ़ मुसहरी से मॉब लिंचिंग का बड़ा ही क्रूर मामला सामने आया है. यहां लोगों ने एक महिला और उसके पति पर डायन का आरोप लगाकर पहले जमकर पीटा और फिर जिंदा जलाने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि 70 वर्षीय गया मांझी और उनकी पत्नी पर डायन होने का आरोप लगाकर गांववालों ने अमानवीय व्यवहार किया. ग्रामीणों ने पति-पत्नी को नंगा करके, सिर मुंडवाकर और जूते की माला पहनाकर मोहल्ले में घुमाया. फिर बेरहमी से पिटाई की. इसके बाद भी दिल नहीं भरा तो जिंदा जलाने की कोशिश की. इस घटना में गया मांझी की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

