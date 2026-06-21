/बेगूसराय: गंगा में डूबे तीन युवकों में से 2 का शव बरामद, पांच दिन पहले नहाते वक्त हुआ था हादसा

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Begusarai News: बेगूसराय के प्रसिद्ध सिमरिया गंगा घाट पर गंगा स्नान के दौरान डूबे तीन युवकों में से दो के शव पांच दिन बाद बरामद कर लिए गए हैं, जबकि तीसरे युवक की तलाश अब भी जारी है. इस दर्दनाक घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बता दें कि बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट पर गंगा स्नान के दौरान डूबे तीन ममेरे-फुफेरे भाइयों में से दो युवकों के शव 5वें दिन बरामद कर लिए गए. स्थानीय गोताखोरों, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम ने घंटों चले सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों शवों को गंगा नदी से बाहर निकाला. वहीं तीसरे युवक की तलाश लगातार जारी है. बताया जा रहा है कि बुधवार (17 जून) को मलमास समाप्त होने के बाद तीनों युवक एक ही बाइक से गंगा स्नान के लिए सिमरिया घाट पहुंचे थे.
नहाने के दौरान तीनों गहरे पानी में चले गए और तेज बहाव की चपेट में आने से डूब गए थे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, स्थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लगातार रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया.चार दिनों तक चले सर्च ऑपरेशन में सफलता नहीं मिलने पर जिला प्रशासन ने पटना से एनडीआरएफ की विशेष टीम को बुलाया. शनिवार (20 जून) को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की संयुक्त टीम ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया, जिसमें सबसे पहले मुंगेर निवासी ममेरे भाई रिशांक कुमार उर्फ मयंक का शव बरामद हुआ. इसके कुछ देर बाद बीहट निवासी अमन कुमार का शव भी नदी से निकाल लिया गया.
मृतकों की पहचान बीहट नगर परिषद वार्ड-28 निवासी उमाशंकर साह के पुत्र अमन कुमार और मुंगेर निवासी रिशांक कुमार उर्फ मयंक के रूप में हुई है. वहीं, अमन के सगे भाई विशाल कुमार का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोर गंगा नदी में लगातार उसकी तलाश में जुटे हुए हैं. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया है.
उधर, एक साथ परिवार के दो बेटों और एक भांजे के हादसे का शिकार होने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पूरे इलाके में मातम का माहौल है.फिलहाल दो युवकों के शव बरामद होने के बाद भी तीसरे युवक की तलाश जारी है. प्रशासन का कहना है कि जब तक विशाल कुमार का पता नहीं चल जाता, तब तक सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा.