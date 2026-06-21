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बेगूसराय: गंगा में डूबे तीन युवकों में से 2 का शव बरामद, पांच दिन पहले नहाते वक्त हुआ था हादसा

बुधवार (17 जून) को तीन युवक गंगा नदी में नहाते वक्त डूब गए थे. एसडीआरएफ-एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों ने 5वें दिन चलाए गए सर्च ऑपरेशन में दो युवकों का शव नदी से बाहर निकाला. वहीं तीसरे युवक की तलाश लगातार जारी है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 21, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:38 AM IST
बेगूसराय: गंगा में डूबे तीन युवकों में से 2 का शव बरामद, पांच दिन पहले नहाते वक्त हुआ था हादसा
Image Credit: गंगा नदी में तीन युवक डूबे

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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