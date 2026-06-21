/बेगूसराय: गंगा में डूबे तीन युवकों में से 2 का शव बरामद, पांच दिन पहले नहाते वक्त हुआ था हादसा

Begusarai News: बेगूसराय के प्रसिद्ध सिमरिया गंगा घाट पर गंगा स्नान के दौरान डूबे तीन युवकों में से दो के शव पांच दिन बाद बरामद कर लिए गए हैं, जबकि तीसरे युवक की तलाश अब भी जारी है. इस दर्दनाक घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बता दें कि बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट पर गंगा स्नान के दौरान डूबे तीन ममेरे-फुफेरे भाइयों में से दो युवकों के शव 5वें दिन बरामद कर लिए गए. स्थानीय गोताखोरों, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम ने घंटों चले सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों शवों को गंगा नदी से बाहर निकाला. वहीं तीसरे युवक की तलाश लगातार जारी है. बताया जा रहा है कि बुधवार (17 जून) को मलमास समाप्त होने के बाद तीनों युवक एक ही बाइक से गंगा स्नान के लिए सिमरिया घाट पहुंचे थे.