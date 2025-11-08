Advertisement
Begusarai Accident News: ट्रेन में सफर बना मौत का कारण, जानें पूरा मामला

Begusarai Accident News: बेगुसराय में रेल से कटकर एक व्यक्ति की मौत की घटना सामने आ रही है. युवक यूपी का निवासी था. जानें पूरा मामला खबर पढ़ कर.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 08, 2025, 08:24 AM IST

Begusarai Accident News: बिहार के बेगूसराय से बीते दिन एक दर्दनाक मामला सामने आ रहा हैं, जहां एक बार फिर ट्रेन से कटकर युवक की मौत का मामला सामने आ रहा है. बेगुसराय से आए दिन किसी न किसी के ट्रेन हादसे में मौत की दुर्घटना सामनें आती रहती हैं. इस बार यह घटना चकिया थाना क्षेत्र के राजेंद्र पुल के पास की है. जानकारी के अनुसार मृत युवक ट्रेन में सफर कर रहा था. राजेंद्र पुल के पहुंचते ही युवक अचानक ट्रेन से गिर गया और उसकी मौत हो गई. 

युवक की पहचान
स्थानीय लोगों ने इस हादसे की सूचना पुलिस को दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच युवक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भेज दिया. युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के निवासी रोहित कुमार के पुत्र मनोज कुमार के रूप में की गई है. इस घटना से पूरे परिवार में कोहराम मच गया हैं.

पुलिस ने दी जानकारी
पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि यह घटना बीते रात 7 नवंबर को हुई थी. पुलिस को इसकी जानकारी सुबह दी गई थी. मृतक के पास से एक डायरी और फोन मिला हैं, जिसमें से नंबर को निकाल कर मृतक के परिजनों को सूचना दी गई. पुलिस आगे की कारवाई में जुट गई हैं. शुरूआती जांच के अनुसार यह हादसा युवक की यात्रा के दौरान संतुलन खो बैठने से हुआ था. आए दिन ऐसी घटना रेल प्रशासन पर यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं. 

इनपुट: जितेन्द्र चौधरी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Begusarai Accident News

Begusarai Accident News
