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बेगूसराय में अतिक्रमण हटाने पहुंची अंचलाधिकारी पर हमला, 7 नामजद समेत दो-तीन अज्ञात पर FIR

Begusarai News: बेगूसराय के भगवानपुर में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची अंचलाधिकारी रानू कुमार के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है. आरोप है कि अतिक्रमणकारियों ने लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से हमला किया और जान से मारने की धमकी दी.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 10, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 09:20 AM IST
बेगूसराय में अतिक्रमण हटाने पहुंची अंचलाधिकारी पर हमला, 7 नामजद समेत दो-तीन अज्ञात पर FIR
Image Credit: बेगूसराय में अतिक्रमण हटाने पहुंची अंचलाधिकारी पर हमला, 7 नामजद समेत दो-तीन अज्ञात पर FIR

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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