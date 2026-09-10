/बेगूसराय में अतिक्रमण हटाने पहुंची अंचलाधिकारी पर हमला, 7 नामजद समेत दो-तीन अज्ञात पर FIR

Begusarai News: बेगूसराय में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची भगवानपुर की अंचलाधिकारी रानू कुमार पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि बनवारीपुर पंचायत भवन के समीप लखनपुर पुल के पास सरकारी जमीन पर अवैध रूप से लगाई गई गुमटी और दुकान को हटाने के लिए अंचलाधिकारी कार्रवाई करने पहुंची थीं. इसी दौरान अतिक्रमणकारियों ने विरोध शुरू कर दिया और देखते ही देखते मामला धक्का-मुक्की और मारपीट तक पहुंच गया. आरोप है कि लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से लैस लोगों ने अंचलाधिकारी पर हमला कर दिया. घटना में उनके साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट किए जाने की बात सामने आई है.