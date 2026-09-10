/बेगूसराय में अतिक्रमण हटाने पहुंची अंचलाधिकारी पर हमला, 7 नामजद समेत दो-तीन अज्ञात पर FIR

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Begusarai News: बेगूसराय में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची भगवानपुर की अंचलाधिकारी रानू कुमार पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि बनवारीपुर पंचायत भवन के समीप लखनपुर पुल के पास सरकारी जमीन पर अवैध रूप से लगाई गई गुमटी और दुकान को हटाने के लिए अंचलाधिकारी कार्रवाई करने पहुंची थीं. इसी दौरान अतिक्रमणकारियों ने विरोध शुरू कर दिया और देखते ही देखते मामला धक्का-मुक्की और मारपीट तक पहुंच गया. आरोप है कि लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से लैस लोगों ने अंचलाधिकारी पर हमला कर दिया. घटना में उनके साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट किए जाने की बात सामने आई है.
घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया. घायल अंचलाधिकारी को इलाज के लिए भगवानपुर पीएचसी ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया. अंचलाधिकारी के अनुसार, सरकारी भूमि पर अवैध रूप से गुमटी और दुकान लगाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी. इसी दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया और पहले धक्का-मुक्की की, फिर लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से हमला करने का आरोप है.
इस मामले में अंचलाधिकारी की ओर से भगवानपुर थाने में सात नामजद और दो-तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. एफआईआर में गंभीर आरोप लगाए गए हैं. प्राथमिकी के मुताबिक, मारपीट के दौरान अंचलाधिकारी को जान से मारने और पुल के नीचे फेंक देने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है. मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के बनवारीपुर पंचायत भवन के समीप लखनपुर पुल का है.
घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला. फिलहाल पुलिस प्राथमिकी में नामजद आरोपितों की भूमिका की जांच कर रही है. सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान अंचलाधिकारी के साथ हुई कथित मारपीट की इस घटना के बाद प्रशासनिक महकमे में भी चर्चा तेज हो गई है. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपितों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.