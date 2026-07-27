/बेगूसराय में हथियारबंद युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा, VIDEO वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी

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Begusarai News: बेगूसराय में एक बार फिर हथियार प्रदर्शन का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो में एक हथियारबंद युवक को ग्रामीणों द्वारा पकड़कर उसकी पिटाई करते हुए देखा जा सकता है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. यह घटना बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर बरारी गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक हथियारबंद युवक ग्रामीणों के कब्जे में है और लोग उसकी पिटाई कर रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक, आरोपी युवक बरारी गांव के पंडित टोला में हथियार लेकर पहुंचा था. आरोप है कि वह लोगों को धमका रहा था और हंगामा कर रहा था. इसी दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए उसे घेर कर पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी.
घटना की जानकारी मिलते ही साहेबपुर कमाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और मामले की जांच में जुटी हुई है. हालांकि, इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक बार फिर बेगूसराय में कानून-व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगे हैं. लोगों का कहना है कि पुलिस की लगातार कार्रवाई के दावों के बावजूद अपराधी खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करने से बाज नहीं आ रहे हैं.
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है. अब देखना होगा कि इस मामले में जांच के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं.