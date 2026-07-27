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बेगूसराय में हथियारबंद युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा, VIDEO वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी

Begusarai News: बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में हथियार प्रदर्शन का मामला सामने आया है. रघुनाथपुर बरारी गांव में हथियार लेकर पहुंचे एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRupak Mishra
Published: Jul 27, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:03 PM IST
बेगूसराय में हथियारबंद युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा, VIDEO वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी
Image Credit: बेगूसराय में हथियारबंद युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा, VIDEO वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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