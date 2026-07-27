/बेगूसराय में हथियारबंद युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा, VIDEO वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी

Begusarai News: बेगूसराय में एक बार फिर हथियार प्रदर्शन का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो में एक हथियारबंद युवक को ग्रामीणों द्वारा पकड़कर उसकी पिटाई करते हुए देखा जा सकता है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. यह घटना बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर बरारी गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक हथियारबंद युवक ग्रामीणों के कब्जे में है और लोग उसकी पिटाई कर रहे हैं.