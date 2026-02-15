बेगूसराय में खौफ का साया: बछवारा में एक के बाद एक लड़कियां हो रही हैं गायब, पुलिस की सुस्ती पर परिजनों का फूटा गुस्सा

Advertisement
Begusarai news: बेगूसराय जिले के बछवारा थाना क्षेत्र में लड़कियों के लगातार गायब होने का मामला बढ़ती चिंता का विषय बन गया है. मुरली टोल की 19 वर्षीय मीनू कुमारी 9 फरवरी से लापता है, जबकि डेढ़ माह पहले भी इसी क्षेत्र से एक नाबालिक लड़की गायब हुई थी. परिजन अपहरण की आशंका जता रहे हैं और पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगे हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 15, 2026, 11:32 AM IST

Begusarai news: बिहार के बेगूसराय जिले के बछवारा थाना क्षेत्र में लड़कियों के लगातार गायब होने का मामला गंभीर चिंता का विषय बन गया है. ताजा घटना मुरली टोल की 19 वर्षीय मीनू कुमारी से जुड़ी है, जो 9 फरवरी से लापता है. मीनू बैंक से पैसा निकालने गई थी, लेकिन लौटकर घर नहीं आई. परिजनों ने सगे-संबंधियों और आसपास के क्षेत्रों में तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. थक हार कर परिजनों ने 10 फरवरी को बछवारा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस इस मामले में अब तक कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है.

परिजन जताए अपहरण की आशंका
मीनू कुमारी के परिजन अपहरण और अनहोनी की आशंका से भयभीत हैं. उन्होंने थाने में आवेदन देकर पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की है. परिजनों का कहना है कि उनका डर सिर्फ मीनू तक ही सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्र में अन्य लड़कियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

बछवारा क्षेत्र में यह दूसरा मामला
देखा जाए तो बछवारा थाना क्षेत्र में यह दूसरा मामला है. लगभग डेढ़ माह पहले दादूपुर पंचायत के रानी टोल से भी एक नाबालिक लड़की गायब हुई थी. उस मामले में भी पुलिस किसी ठोस सुराग तक नहीं पहुंच पाई. इस तरह लगातार दो मामले सामने आने से इलाके में चिंता और भय का माहौल पैदा हो गया है.

पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल
दोनों मामलों में पुलिस के हाथ खाली होने से प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. स्थानीय लोग और परिजन पुलिस से तेजी से कार्रवाई और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं. प्रशासन की सुस्ती और गैरजिम्मेदार रवैये से क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं और लोग सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं.

रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी

