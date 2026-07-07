/बेगूसरायः बरौनी रिफाइनरी मजदूरों का आंदोलन हुआ हिंसक, पुलिस लाठीचार्ज में कई घायल

बताया जा रहा है कि शार्प टैंक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत मजदूर श्याम सुंदर पाठक 29 जून को काम के दौरान लोहे की पाइप गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई. मजदूर की मौत के बाद परिजनों और साथी मजदूरों ने कंपनी से मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था. प्रदर्शन के दौरान कंपनी की ओर से 17 लाख रुपये मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया था. आरोप है कि अब तक यह मुआवजा नहीं दिया गया. इसी मांग को लेकर सोमवार (7 जुलाई) से परिजन और मजदूर भूख हड़ताल पर बैठे थे.