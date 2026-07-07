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बेगूसरायः बरौनी रिफाइनरी मजदूरों का आंदोलन हुआ हिंसक, पुलिस लाठीचार्ज में कई घायल

Barauni Refinery Workers Protest: बरौनी रिफाइनरी में मजदूरों का प्रदर्शन दूसरे हिंसक हो गया. रिफाइनरी में तोड़फोड़ कर रहे मजदूरों को तिबर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई मजदूर घायल हुए हैं.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 07, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:36 PM IST
बेगूसरायः बरौनी रिफाइनरी मजदूरों का आंदोलन हुआ हिंसक, पुलिस लाठीचार्ज में कई घायल
Image Credit: बरौनी रिफाइनरी मजदूरों का आंदोलन हुआ हिंसक, पुलिस लाठीचार्ज में कई घायल (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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