आंखों में अंधेरा लेकिन इरादों में था दम: बेगूसराय के नेत्रहीन प्रशांत ने 10वीं में गाड़े झंडे, लाया 80% अंक

Begusarai News: जब तक इंसान के अंदर जज्बा जिंदा रहता है तब तक कोई भी बाधा उसका रास्ता नहीं रोक सकता है. इस बात को सच साबित कर दिया है बेगूसराय के प्रशांत कुमार ने. 9 साल की उम्र में ही अपने दोनों आंख की रोशनी खोने वाले प्रशांत ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत अंक लाकर एक मिसाल कायम की है.
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Begusarai News: मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता बस हौसलों में उड़ान होती है. जब तक इंसान के अंदर जज्बा जिंदा रहता है, तब तक कोई भी अंधेरा उसके रास्ते को रोक नहीं सकता. कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है बेगूसराय के एक छात्र की, जिसने अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया. इस छात्र का नाम और उपलब्धि जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि वह नेत्रहीन है, इसके बावजूद उसने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत अंक लाकर एक मिसाल कायम की है.
बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड के शाहपुर गांव निवासी प्रशांत कुमार सिंह ने महज 9 साल की उम्र में अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी थी. डॉक्टरों के अनुसार उसे Retinitis Pigmentosa नामक बीमारी है, जिसका इलाज आज भी दुनिया के लिए एक चुनौती बना हुआ है. आंखों की रोशनी जाने के बाद परिवार में दुख का माहौल था, लेकिन प्रशांत ने कभी हिम्मत नहीं हारी. उसने मन की आंखों से दुनिया को देखने और अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया.
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ऐसा बताया जा रहा है कि प्रशांत की जिंदगी में उसकी बहन मुस्कान एक रोशनी बनकर आई. मुस्कान, जो खुद NEET की तैयारी कर रही है, उसने अपने भाई का हर कदम पर साथ दिया है. वह उसे पढ़कर सुनाती थी और प्रशांत हर शब्द को अपने दिमाग में एक तस्वीर की तरह याद कर लेता था. इस तरह उसने बिना देखे ही अपनी पढ़ाई जारी रखी और खुद को मजबूत बनाया.
एक नेत्रहीन छात्र के लिए बोर्ड परीक्षा देना आसान नहीं था, लेकिन प्रशांत की लगन के आगे प्रशासन को भी सहयोग करना पड़ा. जिला प्रशासन और स्कूल की मदद से उसे परीक्षा में राइटिंग हेल्पर दिया गया, जो सवाल पढ़ता और प्रशांत के जवाब को लिखता था. आखिरकार, जब रिजल्ट आया तो उसने 80 प्रतिशत अंक हासिल कर सभी को चौंका दिया. उसकी इस सफलता ने न केवल बेगूसराय बल्कि दरभंगा का भी नाम रोशन किया है. प्रशांत का सपना वैज्ञानिक बनने का है और वह इसके लिए सरकार से सहयोग की उम्मीद लगाए हुए है.
रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी