Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3174718
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

आंखों में अंधेरा लेकिन इरादों में था दम: बेगूसराय के नेत्रहीन प्रशांत ने 10वीं में गाड़े झंडे, लाया 80% अंक

Begusarai News: जब तक इंसान के अंदर जज्बा जिंदा रहता है तब तक कोई भी बाधा उसका रास्ता नहीं रोक सकता है. इस बात को सच साबित कर दिया है बेगूसराय के प्रशांत कुमार ने. 9 साल की उम्र में ही अपने दोनों आंख की रोशनी खोने वाले प्रशांत ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत अंक लाकर एक मिसाल कायम की है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 11, 2026, 01:20 PM IST

Trending Photos

आंखों में अंधेरा लेकिन इरादों में था दम: बेगूसराय के नेत्रहीन प्रशांत ने 10वीं में गाड़े झंडे, लाया 80% अंक
आंखों में अंधेरा लेकिन इरादों में था दम: बेगूसराय के नेत्रहीन प्रशांत ने 10वीं में गाड़े झंडे, लाया 80% अंक

Begusarai News: मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता बस हौसलों में उड़ान होती है. जब तक इंसान के अंदर जज्बा जिंदा रहता है, तब तक कोई भी अंधेरा उसके रास्ते को रोक नहीं सकता. कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है बेगूसराय के एक छात्र की, जिसने अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया. इस छात्र का नाम और उपलब्धि जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि वह नेत्रहीन है, इसके बावजूद उसने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत अंक लाकर एक मिसाल कायम की है.

बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड के शाहपुर गांव निवासी प्रशांत कुमार सिंह ने महज 9 साल की उम्र में अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी थी. डॉक्टरों के अनुसार उसे Retinitis Pigmentosa नामक बीमारी है, जिसका इलाज आज भी दुनिया के लिए एक चुनौती बना हुआ है. आंखों की रोशनी जाने के बाद परिवार में दुख का माहौल था, लेकिन प्रशांत ने कभी हिम्मत नहीं हारी. उसने मन की आंखों से दुनिया को देखने और अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया.

ये भी पढ़ें: सेल्फ स्टडी के दम पर खुशबू बनीं जिला टॉपर, कुछ ऐसी है संघर्ष की कहानी

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसा बताया जा रहा है कि प्रशांत की जिंदगी में उसकी बहन मुस्कान एक रोशनी बनकर आई. मुस्कान, जो खुद NEET की तैयारी कर रही है, उसने अपने भाई का हर कदम पर साथ दिया है. वह उसे पढ़कर सुनाती थी और प्रशांत हर शब्द को अपने दिमाग में एक तस्वीर की तरह याद कर लेता था. इस तरह उसने बिना देखे ही अपनी पढ़ाई जारी रखी और खुद को मजबूत बनाया.

एक नेत्रहीन छात्र के लिए बोर्ड परीक्षा देना आसान नहीं था, लेकिन प्रशांत की लगन के आगे प्रशासन को भी सहयोग करना पड़ा. जिला प्रशासन और स्कूल की मदद से उसे परीक्षा में राइटिंग हेल्पर दिया गया, जो सवाल पढ़ता और प्रशांत के जवाब को लिखता था. आखिरकार, जब रिजल्ट आया तो उसने 80 प्रतिशत अंक हासिल कर सभी को चौंका दिया. उसकी इस सफलता ने न केवल बेगूसराय बल्कि दरभंगा का भी नाम रोशन किया है. प्रशांत का सपना वैज्ञानिक बनने का है और वह इसके लिए सरकार से सहयोग की उम्मीद लगाए हुए है.

रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी

TAGS

Begusarai News

Trending news

Begusarai News
आंखों में अंधेरा लेकिन इरादों में था दम: नेत्रहीन प्रशांत ने 10वीं में गाड़े झंडे
Motihari News
मोतिहारी पुलिस में ये क्या हो रहा है? थाने में फर्जी मुंशी ले रहा था रिश्वत, धराया
nitish kumar
नीतीश कुमार खाली कर रहे CM आवास, 7 सर्कुलर आवास में शिफ्ट होने लगा सामान
Katihar News
कटिहार में शर्मसार हुई शिक्षा: छात्राओं से गलत संबंध के आरोप में शिक्षक की पिटाई
Muzaffarpur Crime
मुजफ्फरपुर: मां की सहेलियों ने बच्ची को दरिंदों को सौंपा, 3 हिरासत में; जानें मामला
Dhanbad News
भगोड़े प्रिंस खान पर कसा शिकंजा, CBI के साथ हुई बैठक; धनबाद SSP ने दी चेतावनी
Dhanbad News
भगोड़े प्रिंस खान पर कसा शिकंजा, CBI के साथ हुई बैठक; धनबाद SSP ने दी चेतावनी
BJP
BJP और जेडीयू में आखिर किन बातों को लेकर हुई खटपट? इन 7 सवालों के नहीं मिल रहे जवाब
siwan news
एसपी पूरन कुमार झा का एक्शन, अपहरण के 1 घंटे के भीतर गोपालगंज से बरामद हुआ किशोर
nishant kumar
'ना हो अधीर, निशांत के हाथ में है तीर, सियासत में खींचेंगे नई लकीर', बोले नीरज कुमार