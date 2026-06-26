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बेगूसराय: बूढ़ी गंडक में नहाने गए दो युवकों की दर्दनाक मौत, परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल

Begusarai News: बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी में स्नान के दौरान दो युवकों की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई. दोनों अपने दोस्तों के साथ नहाने गए थे, लेकिन गहरे पानी में चले जाने से हादसा हो गया. परिजनों ने SDRF और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 26, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:04 AM IST
बेगूसराय: बूढ़ी गंडक में नहाने गए दो युवकों की दर्दनाक मौत, परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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