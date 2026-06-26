/बेगूसराय: बूढ़ी गंडक में नहाने गए दो युवकों की दर्दनाक मौत, परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल

Begusarai News: बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी में स्नान के दौरान दो युवकों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मच गया, जबकि घाट पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. काफी मशक्कत के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों के शव नदी से बाहर निकाले गए. यह घटना नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के वनद्वार पत्थर घाट की है. मृतकों की पहचान तेघड़ा थाना क्षेत्र के गौड़ा गांव निवासी दिलीप रजक के पुत्र दीपक कुमार और नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के वनद्वार गांव निवासी मो. शौकत के पुत्र शमशाद के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों अपने तीन अन्य दोस्तों के साथ बूढ़ी गंडक नदी में स्नान करने गए थे. नहाने के दौरान दीपक और शमशाद गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे, जबकि उनके साथ मौजूद तीन अन्य युवक किसी तरह तैरकर बाहर निकल आए. बाहर निकलते ही उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी देर तक तलाश की, लेकिन दोनों का पता नहीं चल सका.