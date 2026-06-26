/बेगूसराय: बूढ़ी गंडक में नहाने गए दो युवकों की दर्दनाक मौत, परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल

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Begusarai News: बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी में स्नान के दौरान दो युवकों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मच गया, जबकि घाट पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. काफी मशक्कत के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों के शव नदी से बाहर निकाले गए. यह घटना नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के वनद्वार पत्थर घाट की है. मृतकों की पहचान तेघड़ा थाना क्षेत्र के गौड़ा गांव निवासी दिलीप रजक के पुत्र दीपक कुमार और नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के वनद्वार गांव निवासी मो. शौकत के पुत्र शमशाद के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों अपने तीन अन्य दोस्तों के साथ बूढ़ी गंडक नदी में स्नान करने गए थे. नहाने के दौरान दीपक और शमशाद गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे, जबकि उनके साथ मौजूद तीन अन्य युवक किसी तरह तैरकर बाहर निकल आए. बाहर निकलते ही उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी देर तक तलाश की, लेकिन दोनों का पता नहीं चल सका.
घटना की सूचना मिलने पर नीमा चांदपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. परिजनों ने बताया कि स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां होने के कारण दीपक अपने ननिहाल वनद्वार आया हुआ था. वहीं उसकी दोस्ती स्थानीय युवक शमशाद से हो गई थी.
दोनों दोस्त नदी के पत्थर घाट पर स्नान करने पहुंचे थे, लेकिन पानी की गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण हादसे का शिकार हो गए. परिजनों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद SDRF की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिसके कारण स्थानीय लोगों और परिजनों को ही काफी प्रयास कर दोनों के शव नदी से बाहर निकालने पड़े.
हादसे के बाद परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि शव बरामद होने के बाद भी पुलिस ने केवल कागजी प्रक्रिया पूरी करने में करीब 12 घंटे लगा दिए. परिजनों के अनुसार पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने की बात कही, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि पोस्टमार्टम सुबह होगा. फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है.