बेगूसराय में फिर चला प्रशासन का डंडा, अतिक्रमण हटाने पहुंचे बुलडोजर ने तोड़ी कई दुकानें

बेगूसराय में जाम की समस्या से शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने एक बार फिर कमर कस ली है. शहर की सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए प्रशासन का डंडा चला है. रविवार को नगर आयुक्त और ट्रैफिक डीएसपी की मौजूदगी में शहर के मुख्य इलाकों में बुलडोजर गरजा, जिससे अवैध कब्जा जमाए दुकानदारों में हड़कंप मच गया.

प्रशासन की टीम रविवार को पूरी तैयारी के साथ सड़कों पर उतरी. कपासिया चौक से लेकर ट्रैफिक चौक तक चले इस महा-अभियान में जेसीबी और बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया. सड़क के किनारे अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को देखते ही देखते ध्वस्त कर दिया गया. जैसे ही नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर ट्रैफिक चौक पहुँची, वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कई दुकानदार अपना सामान समेटने के लिए इधर-उधर भागने लगे. प्रशासन ने न केवल दुकानों को तोड़ा, बल्कि सड़क पर अवैध रूप से खड़े वाहनों और फुटपाथ पर रखे सामानों को भी जब्त कर लिया.

कार्रवाई के दौरान शहर में भारी तनाव देखा गया. अपनी दुकानों को टूटते देख कई छोटे दुकानदार फूट-फूट कर रोने लगे. पीड़ित दुकानदारों का कहना है कि उनकी रोजी-रोटी का यही एकमात्र सहारा था, जिसे प्रशासन ने उजाड़ दिया. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनके पुनर्वास या कहीं और शिफ्ट करने की कोई व्यवस्था नहीं की और सीधे बुलडोजर चला दिया. कुछ लोगों ने इसे प्रशासन की 'तानाशाही' करार देते हुए भारी विरोध भी जताया. उनका तर्क है कि गरीब दुकानदारों को उजाड़ने से पहले उन्हें वैकल्पिक जगह दी जानी चाहिए थी.

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वहीं दूसरी ओर, नगर आयुक्त सोमेश बहादुर माथुर ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई शहर हित में की जा रही है. उन्होंने बताया कि फुटपाथ और सड़क पर अवैध कब्जे की वजह से बेगूसराय में जाम की समस्या गंभीर हो गई थी, जिससे आम जनता को आने-जाने में भारी दिक्कत होती थी. प्रशासन का दावा है कि अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी कर खुद से दुकानें हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया. इसी वजह से मजबूरन जेसीबी का सहारा लेना पड़ा. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यह अभियान अभी थमेगा नहीं और आगे भी लगातार जारी रहेगा.

इनपुट - जितेंद्र चौधरी