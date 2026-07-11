/बेगूसराय में अब नहीं लगेगा जाम! ट्रैफिक चौक पर NH 31 किनारे बनीं अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर, दुकानदारों का गंभीर आरोप

कार्रवाई के दौरान अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे. प्रशासन की निगरानी में सभी अवैध दुकानों को हटाया गया. बुलडोजर कार्रवाई के बाद पूरा इलाका खाली नजर आया. इस दौरान दुकानदारों का कहना है कि बिना नोटिस दिए हमारी दुकान तोड़ दी गई. हमें सामान हटाने का भी पूरा समय नहीं मिला. इससे हम लोगों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. जिला प्रशासन का दावा है कि यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए की गई है. हालांकि, बिना नोटिस कार्रवाई के आरोपों को लेकर दुकानदारों में नाराजगी बनी हुई है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में आगे क्या रुख अपनाता है.