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बेगूसराय में अब नहीं लगेगा जाम! ट्रैफिक चौक पर NH 31 किनारे बनीं अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर, दुकानदारों का गंभीर आरोप

Begusarai News: बेगूसराय में ट्रैफिक चौक पर NH 31 किनारे बनीं अवैध दुकानों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है. दुकानदारों ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई बिना नोटिस के की गई है.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Jitendra Kumar Chaudhary
Published: Jul 11, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:39 AM IST
बेगूसराय में अब नहीं लगेगा जाम! ट्रैफिक चौक पर NH 31 किनारे बनीं अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर, दुकानदारों का गंभीर आरोप
Image Credit: बेगूसराय: ट्रैफिक चौक पर NH 31 किनारे बनीं अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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