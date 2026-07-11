/बेगूसराय में अब नहीं लगेगा जाम! ट्रैफिक चौक पर NH 31 किनारे बनीं अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर, दुकानदारों का गंभीर आरोप

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बेगूसराय में जिला प्रशासन ने एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है. जिले के ट्रैफिक चौक के पास एनएच 31 के किनारे बने अवैध दुकानों को प्रशासन ने बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. वहीं, दुकान टूटने से दुकानदारों में नाराजगी भी देखने को मिली. उनका आरोप है कि बिना पूर्व सूचना और नोटिस के उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया. मामला बेगूसराय के ट्रैफिक चौक स्थित एनएच 31 के पास का बताया जा रहा है.
बता दें कि जिला प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत सड़क किनारे अवैध रूप से बनी दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें हटा दिया. बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होते ही दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई और लोग जल्दबाजी में अपना सामान हटाने में जुट गए. प्रशासन का कहना है कि माननीय न्यायालय के आदेश और जिला प्रशासन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई. सड़क किनारे अवैध दुकानें होने के कारण वहां अक्सर वाहनों की भीड़ लगती थी. जिससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही थीं. इसी को देखते हुए अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया.
कार्रवाई के दौरान अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे. प्रशासन की निगरानी में सभी अवैध दुकानों को हटाया गया. बुलडोजर कार्रवाई के बाद पूरा इलाका खाली नजर आया. इस दौरान दुकानदारों का कहना है कि बिना नोटिस दिए हमारी दुकान तोड़ दी गई. हमें सामान हटाने का भी पूरा समय नहीं मिला. इससे हम लोगों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. जिला प्रशासन का दावा है कि यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए की गई है. हालांकि, बिना नोटिस कार्रवाई के आरोपों को लेकर दुकानदारों में नाराजगी बनी हुई है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में आगे क्या रुख अपनाता है.