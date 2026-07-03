/बेगूसराय में बस ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला, एक की मौके पर ही मौत, अन्य की हालत गंभीर

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Begusarai Road Accident: बेगूसराय में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. गढ़पुरा थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों घायलों का इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है. घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में शोक का माहौल है.
जानकारी के अनुसार, गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कनौसी गांव निवासी अशर्फी दास का पुत्र अजय कुमार अपने दो दोस्तों नीतीश कुमार और एक अन्य युवक के साथ मोटरसाइकिल से गढ़पुरा बाजार सामान खरीदने जा रहा था. इसी दौरान गढ़पुरा के पास तेज रफ्तार से आ रही एक बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि अजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दोनों साथी गंभीर रूप से घायल हो गए.
हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. वहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. अस्पताल में दोनों का इलाज जारी है और चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है.
घटना की सूचना मिलते ही गढ़पुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है और फरार बस चालक की तलाश में जुटी हुई है. वहीं, अजय कुमार की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.