/बेगूसराय में बस ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला, एक की मौके पर ही मौत, अन्य की हालत गंभीर

जानकारी के अनुसार, गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कनौसी गांव निवासी अशर्फी दास का पुत्र अजय कुमार अपने दो दोस्तों नीतीश कुमार और एक अन्य युवक के साथ मोटरसाइकिल से गढ़पुरा बाजार सामान खरीदने जा रहा था. इसी दौरान गढ़पुरा के पास तेज रफ्तार से आ रही एक बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि अजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दोनों साथी गंभीर रूप से घायल हो गए.