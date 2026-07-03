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बेगूसराय में बस ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला, एक की मौके पर ही मौत, अन्य की हालत गंभीर

Begusarai Road Accident: बेगूसराय के गढ़पुरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार तीन युवकों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 03, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:14 AM IST
बेगूसराय में बस ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला, एक की मौके पर ही मौत, अन्य की हालत गंभीर
Image Credit: बेगूसराय में बस ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला, एक की मौके पर ही मौतSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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