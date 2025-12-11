Begusarai News: बिजनेसमैन ने रंगदारी नहीं दी तो मौत के घाट उतार दिया, बेगूसराय की सनसनीखेज वारदात से सभी सन्न

Begusarai News: बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने गुरुवार सुबह तीन लाख रंगदारी न देने पर एक कपड़ा व्यवसायी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी. सुबह-सुबह हुई इस घटना से लोगों में पुलिस के प्रति काफी आक्रोश है और शव के साथ सड़क जामकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. घटना बीरपुर थाना क्षेत्र के बबुरबन्नी गांव की है.

बताया जा रहा है तेघड़ा थाना क्षेत्र के पिपड़ा दोदराज गांव निवासी मोहम्मद सज्जाद बीरपुर थाना क्षेत्र के बीरपुर बाजार में सलमान टैक्सटाइल नाम से कपड़े का दुकान चलाता था. गुरुवार सुबह रोज की तरह दुकान खोलने के लिए वह घर से बाइक से बीरपुर बाजार जा रहा था. इस दौरान वीरपुर थाना क्षेत्र के बबुर बन्नी गांव के पास बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और भाग निकले.

परिजन का कहना है कि मोहम्मद सज्जाद से गांव के ही पंकज कुमार ने रंगदारी मांगी थी. इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था. जेल से निकलने के बाद फिर उसने रंगदारी की मांग की. इसको लेकर पंचायत भी हुई थी, लेकिन बदमाश लगातार रंगदारी की मांग कर रहा था. परिजन का आरोप है कि रंगदारी न देने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है.

सूचना पर एसपी मनीष, डीएसपी पंकज कुमार और वीरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है. मृतक के भाई ने कहा कि जब तक पुलिस हत्या में शामिल तीन बदमाशों को पकड़कर एनकाउंटर नहीं करेगी, तब तक शव को पोस्टमार्टम के लिए जाने नहीं दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि वह सरकार को लाखों रुपया टैक्स देते हैं. उनका थोक कपड़े के दो बड़े बिजनेस हैं. पुलिस प्रशासन को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए. इस मामले में सदर डीएसपी 2 पंकज कुमार ने बताया की घर से दुकान जाने के दौरान कपड़ा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या की गई. परिजनों ने तीन बदमाशों का नाम लिया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

रिपोर्ट: राजीव कुमार