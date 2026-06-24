Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Begusarai
  • /बेगूसराय में रिश्तों का कत्ल: चाचा ने भतीजी पर किया चाकू से हमला, कई घायल

बेगूसराय में रिश्तों का कत्ल: चाचा ने भतीजी पर किया चाकू से हमला, कई घायल

Begusarai Crime News: बेगूसराय के लोहियानगर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां कलयुगी चाचा ने अपनी ही भतीजी पर चाकू से हमला कर दिया. बीच-बचाव करने पहुंचे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 24, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:44 AM IST
बेगूसराय में रिश्तों का कत्ल: चाचा ने भतीजी पर किया चाकू से हमला, कई घायल
Image Credit: ZEE MEDIA

About the Author

Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बेगूसराय में रिश्तों का कत्ल: चाचा ने भतीजी पर किया चाकू से हमला, कई घायल
Begusarai crime news37 min ago
2
Bhojpur Encounter1 hr ago
3
JSCA stadium Ranchi1 hr ago
4
Bihar Weather1 hr ago
5
Patna Weather2 hrs ago