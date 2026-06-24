/बेगूसराय में रिश्तों का कत्ल: चाचा ने भतीजी पर किया चाकू से हमला, कई घायल

Begusarai Crime News: बेगूसराय में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. मामूली विवाद में कलयुगी चाचा ने अपनी ही भतीजी पर चाकू से हमला कर दिया. बीच-बचाव करने पहुंचे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी जमकर मारपीट की गई. इस हमले में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें एक व्यक्ति को चाकू लगा है. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी चाकू से हमला और मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. सभी घायलों का इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है. घटना लोहियानगर थाना क्षेत्र के बाघा मोहल्ले की है. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है.