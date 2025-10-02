Begusarai News: मौसम विभाग की चेतावनी को इग्नोर ना करें! मेला देखने निकले मासूम की ठनका गिरने से मौत

Begusarai Child Deid Due To Lightning: बेगूसराय में मौसम विभाग की चेतावनी को अनदेखा करने से एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया. मौसम विभाग ने 30 सितंबर से 05 अक्टूबर तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और ठनका गिरने का अलर्ट जारी कर रखा है. मौसम विभाग की ओर से लोगों को खराब मौसम में घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है. इसके बावजूद बेगूसराय में एक बच्चा दुर्गा मेला देखने के लिए गया और ठनका गिरने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके के लोग डरे हुए हैं और माहौल गमगीन है. मामला शाम्हो थाना क्षेत्र के अकबरपुर स्थित पुरानी डीह का है.

बताया जा रहा है कि यहां ललन सिंह के घर के पास मंगलवार (30 सितंबर) की देर शाम अचानक बारिश शुरू हुई. इसी दौरान आसमान से गिरी ठनका की चपेट में आकर 13 वर्षीय शिवम कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक शिवम कुमार, अकबरपुर बरारी पंचायत के जगन सैदपुर गांव वार्ड-2 निवासी शंभू यादव का बेटा था. बताया जा रहा है कि मृतक शिवम 7वीं कक्षा का छात्र था. वह गांव में ही स्थित दुर्गा मंदिर पर लगा मेला देखने जा रहा था. इसी दौरान ठनका गिरा और यह हादसा हो गया. हादसे के बाद जब ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि शिवम जमीन पर गिरा हुआ है और उसकी मौत हो चुकी है.

इसके बाद गांववालों ने तुरंत बच्चे के परिजनों को सूचना दी. कुछ देर बाद शाम्हो थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया. दुर्गा पूजा जैसे शुभ पर्व पर हुई इस घटना से पूरे इलाके में मातम पसर गया है. गांव में हर तरफ शोक का माहौल है. जहां एक ओर लोग दुर्गा पूजा की खुशी मनाने में जुटे थे, वहीं शिवम की मौत ने सबको दुखी कर दिया है. ग्रामीणों ने बताया कि शिवम बहुत ही होनहार और मिलनसार बच्चा था. उसकी अचानक हुई मौत से गांव का हर घर शोक में डूब गया है. परिजन बार-बार बेहोश हो रहे हैं और उनके रोने की आवाज से माहौल और भी गमगीन हो उठा है.

रिपोर्ट- जितेंद्र

