Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2944385
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

Begusarai News: मौसम विभाग की चेतावनी को इग्नोर ना करें! मेला देखने निकले मासूम की ठनका गिरने से मौत

Begusarai News: मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के कई जिलों में ठनका गिरने की चेतावनी जारी की गई. ऐसे मौसम में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है. इसके बावजूद बेगूसराय में दर्दनाक हादसा हो गया. यहां एक बच्चे की ठनका की चपेट में आने से मौत हो गई. इस घटना से गांव में मातम पसर गया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 02, 2025, 07:22 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Begusarai Child Deid Due To Lightning: बेगूसराय में मौसम विभाग की चेतावनी को अनदेखा करने से एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया. मौसम विभाग ने 30 सितंबर से 05 अक्टूबर तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और ठनका गिरने का अलर्ट जारी कर रखा है. मौसम विभाग की ओर से लोगों को खराब मौसम में घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है. इसके बावजूद बेगूसराय में एक बच्चा दुर्गा मेला देखने के लिए गया और ठनका गिरने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके के लोग डरे हुए हैं और माहौल गमगीन है. मामला शाम्हो थाना क्षेत्र के अकबरपुर स्थित पुरानी डीह का है. 

बताया जा रहा है कि यहां ललन सिंह के घर के पास मंगलवार (30 सितंबर) की देर शाम अचानक बारिश शुरू हुई. इसी दौरान आसमान से गिरी ठनका की चपेट में आकर 13 वर्षीय शिवम कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक शिवम कुमार, अकबरपुर बरारी पंचायत के जगन सैदपुर गांव वार्ड-2 निवासी शंभू यादव का बेटा था. बताया जा रहा है कि मृतक शिवम 7वीं कक्षा का छात्र था. वह गांव में ही स्थित दुर्गा मंदिर पर लगा मेला देखने जा रहा था. इसी दौरान ठनका गिरा और यह हादसा हो गया. हादसे के बाद जब ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि शिवम जमीन पर गिरा हुआ है और उसकी मौत हो चुकी है. 

ये भी पढ़ें- Bihar Weather: बिहार में इस बार रावण जलकर नहीं बल्कि डूबकर मरेगा! मौसम विभाग का यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद गांववालों ने तुरंत बच्चे के परिजनों को सूचना दी. कुछ देर बाद शाम्हो थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया. दुर्गा पूजा जैसे शुभ पर्व पर हुई इस घटना से पूरे इलाके में मातम पसर गया है. गांव में हर तरफ शोक का माहौल है. जहां एक ओर लोग दुर्गा पूजा की खुशी मनाने में जुटे थे, वहीं शिवम की मौत ने सबको दुखी कर दिया है. ग्रामीणों ने बताया कि शिवम बहुत ही होनहार और मिलनसार बच्चा था. उसकी अचानक हुई मौत से गांव का हर घर शोक में डूब गया है. परिजन बार-बार बेहोश हो रहे हैं और उनके रोने की आवाज से माहौल और भी गमगीन हो उठा है.

रिपोर्ट- जितेंद्र

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Begusarai News

Trending news

Muzaffarpur News
पुलिस ना पहुंचती तो हो जाता बड़ा कांड! बच्चा हुआ लापता तो लोगों ने किया ये काम
bihar chunav 2025
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग की समीक्षा बैठक
Bettiah news
बेतिया में बाघ के हमले में किसान की मौत, इलाके में दहशत का माहौल
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: बसपा ने कैमूर की चारों सीटों के लिए घोषित किए प्रत्याशी
Motihari News
महिला सशक्तीकरण के लिए बड़ा कदम, मोतिहारी में स्पेशल महिला सिटी डाकघर का उद्घाटन
kendriya vidyalaya
बिहार के इन जिलों में खुलेंगे 19 नए केंद्रीय विद्यालय, मोदी सरकार ने दी मंजूरी
Ranchi News
बैंगलोर से दुर्गा पूजा मनाने चतरा लौट रही गर्भवती महिला की ट्रेन में मौत
Bihar News
महिला रोजगार योजना से बदला बिहार, घर-आंगन से निकलकर आत्मनिर्भर बनीं महिलाएं
Akshara Singh
नवरात्रि के रंग में रमीं अक्षरा सिंह, माता की चौकी में मीका-राहुल संग शेयर की तस्वीर
Bettiah news
Bettiah News: बच्चों के विवाद के बाद गांव बना रणक्षेत्र, लाठी-डंडों से हुआ हमला
;