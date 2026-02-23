Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3119632
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

बेगूसराय में बच्चा चोरी की अफवाह पर बवाल: महिला को ड्रम में बंद कर बाइक से बांधा, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल

Begusarai News: बेगूसराय में बच्चा चोरी की अफवाह पर भीड़ ने एक अज्ञात महिला को पकड़कर ड्रम में बंद कर मोटरसाइकिल से बांध दिया. शाम्हो थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को मुक्त कराया और पूछताछ शुरू की. वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून हाथ में न लेने की अपील की है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 23, 2026, 11:17 AM IST

Trending Photos

बेगूसराय में बच्चा चोरी की अफवाह पर बवाल: महिला को ड्रम में बंद कर बाइक से बांधा, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल
बेगूसराय में बच्चा चोरी की अफवाह पर बवाल: महिला को ड्रम में बंद कर बाइक से बांधा, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल

Begusarai News: बिहार के बेगूसराय जिले में बच्चा चोरी की अफवाह ने एक बार फिर सनसनी फैला दी, जहां शक के आधार पर भीड़ ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दीं. शाम्हो थाना क्षेत्र के शाम्हो बिजोलिया पावर ग्रिड के पास एक अज्ञात महिला को ग्रामीणों ने बच्चा चोरी के संदेह में पकड़ लिया और उसे ड्रम में बंद कर मोटरसाइकिल से बांधकर घंटों तक बंधक बनाए रखा. इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा और बड़ी संख्या में लोग तमाशबीन बने रहे. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने अफवाहों के खतरनाक असर और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

शक के आधार पर महिला को बनाया बंधक
स्थानीय लोगों का आरोप है कि महिला बच्चों को पैसे देकर बहला-फुसलाने की कोशिश कर रही थी. शक होने पर ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और बिना किसी ठोस सबूत के उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया. गुस्साए लोगों ने महिला को ड्रम में बंद कर दिया और मोटरसाइकिल से बांध दिया. ड्रम के अंदर बंद रहने से महिला काफी देर तक तड़पती रही, जबकि बाहर भीड़ का गुस्सा बढ़ता गया और वहां मौजूद लोग तमाशा देखते रहे.

ये भी पढ़ें: बेगूसराय स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय गिरी महिला, RPF जवान ने बचाई जान

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को छुड़ाया
घटना की सूचना मिलते ही शाम्हो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद महिला को भीड़ के चंगुल से मुक्त कराया. पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि महिला की वेशभूषा संदिग्ध जरूर लग रही थी, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह बच्चा चोरी के इरादे से आई थी या नहीं. पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

अफवाहों से बचने की पुलिस की अपील
गौरतलब है कि बिहार में इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं, जिससे कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं. पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें. कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी

TAGS

Begusarai News

Trending news

Begusarai News
बेगूसराय में बच्चा चोरी की अफवाह पर बवाल: महिला को ड्रम में बंद कर बाइक से बांधा
Mokama news
मोकामा में वर्चस्व की जंगः अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के समर्थक फिर भिड़े, एक घायल
Jehanabad news
जहानाबाद कस्टोडियल डेथ: दागी इंस्पेक्टर कैसे बन गया DSP? विधानसभा में उठे सवाल
Bagaha News
पुलिस सप्ताह पर नशा मुक्त समाज के लिए सड़कों पर उतरी पुलिस, एसपी ने खुद संभाला कमान
Bihar Rajya Sabha Chunav 2026
राज्यसभा चुनाव 2026: 5वीं सीट के लिए तेजस्वी यादव ने रणनीति बनानी शुरू की- सूत्र
Bihar Board Matric Exam 2026
मैट्रिक परीक्षा का आज आखिरी दिन, केंद्रों पर उमड़ी परीक्षार्थियों की भारी भीड़
Bihar News
बिहार कैडर के IPS अधिकारी सुनील नायक के आवास पर आंध्र प्रदेश पुलिस की छापेमारी
Gaya News
बदमाश को पकड़ने गई STF टीम पर जानलेवा हमला, तीन जवान घायल, बदमाशों ने हथियार भी छीने
Begusarai News
Begusarai News: 12 वर्षीय छात्र का अपहरण, नशीला पदार्थ सूंघाकर सुनसान खेत में फेंका
Begusarai News
बेगूसराय में भीषण सड़क हादसे में ठेकेदार की दर्दनाक मौत, एक युवक गंभीर घायल