बेगूसराय में बच्चा चोरी की अफवाह पर बवाल: महिला को ड्रम में बंद कर बाइक से बांधा, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल

Begusarai News: बिहार के बेगूसराय जिले में बच्चा चोरी की अफवाह ने एक बार फिर सनसनी फैला दी, जहां शक के आधार पर भीड़ ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दीं. शाम्हो थाना क्षेत्र के शाम्हो बिजोलिया पावर ग्रिड के पास एक अज्ञात महिला को ग्रामीणों ने बच्चा चोरी के संदेह में पकड़ लिया और उसे ड्रम में बंद कर मोटरसाइकिल से बांधकर घंटों तक बंधक बनाए रखा. इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा और बड़ी संख्या में लोग तमाशबीन बने रहे. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने अफवाहों के खतरनाक असर और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

शक के आधार पर महिला को बनाया बंधक

स्थानीय लोगों का आरोप है कि महिला बच्चों को पैसे देकर बहला-फुसलाने की कोशिश कर रही थी. शक होने पर ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और बिना किसी ठोस सबूत के उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया. गुस्साए लोगों ने महिला को ड्रम में बंद कर दिया और मोटरसाइकिल से बांध दिया. ड्रम के अंदर बंद रहने से महिला काफी देर तक तड़पती रही, जबकि बाहर भीड़ का गुस्सा बढ़ता गया और वहां मौजूद लोग तमाशा देखते रहे.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को छुड़ाया

घटना की सूचना मिलते ही शाम्हो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद महिला को भीड़ के चंगुल से मुक्त कराया. पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि महिला की वेशभूषा संदिग्ध जरूर लग रही थी, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह बच्चा चोरी के इरादे से आई थी या नहीं. पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

अफवाहों से बचने की पुलिस की अपील

गौरतलब है कि बिहार में इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं, जिससे कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं. पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें. कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी