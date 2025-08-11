Begusarai News: '20 हजार में बात हुई थी, 5 ही दिए हो...', घूसखोर महिला दरोगा सस्पेंड
Begusarai News: बेगूसराय में एक घूसखोर महिला दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है. एसपी के द्वारा दरोगा के खिलाफ यह एक्शन वीडियो वायरल होने के बाद लिया गया है. विस्तार से जानकारी के लिए पूरी खबर पढ़ें.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 11, 2025, 05:50 PM IST

बेगूसराय में महिला दरोगा सस्पेंड
Begusarai News: बिहार के बेगूसराय में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक महिला दरोगा ने काम के बदले में 20 हजार घुस मांग रही है. बताते चलें कि बेगूसराय के नावकोठी थाना में पोस्टेड एसआई लीलावती को आज रिश्वत लेने के आरोप में एसपी मनीष कुमार ने निलंबित कर दिया गया है. दरअसल, दरोगा का एक 4 दिन पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसमें केस में धारा हटाने के लिए सौदेबाजी हो रही थी. हालांकि, वीडियो सामने आने के बाद एसपी मनीष ने उन्हें निलंबित कर दिया है.

यह भी पढ़ें: कमरे में खून ही खून... दरोगा ने काटा दोनों हाथ का नस, आत्महत्या की कोशिश से हड़कंप

एसपी ने बताया कि नावकोठी थाना में पोस्टेड एसआई लीलावती ने एक केस के आरोपियों से धारा हटाने को लेकर पैसा मांगा. इसका वीडियो कल मिला था. वायरल वीडियो की जांच बखरी डीएसपी कुंदन कुमार से कराई गई. जांच में सही पाए जाने के बाद लीलावती को निलंबित कर दिया गया है. दरअसल, नावकोठी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था कि उसकी शादी 2006 में पड़ोस के ही रिश्तेदार मोहम्मद सबी अहमद से हुई थी. दाम्पत्य जीवन ठीक चल रहा था, जिससे तीन बच्चे पैदा हुए.

बाद में दहेज के लिए प्रताड़ित करने पर विवाद होने पर तीन तलाक दे दिया गया. जिसको लेकर 4 सितंबर 2015 को पंचायत हुई थी. लेकिन पंचायत में भी समझौता नहीं होने पर मैं अपने मायके में रहने लगी. 3 फरवरी 2025 की रात में मेरे पूर्व पति शराब के नशे में जबरदस्ती घर में घुस गए और अमानवीय तरीके से रेप किया. चीखने-चिल्लाने पर तनवीर सहित पांच लोग आए. लेकिन ये लोग मुझे बचाने के बदले मेरे पूर्व पति को सहयोग करने लगे.

आवेदन में आरोप लगाया गया था कि मैं बेहोश हो गई, तो इन लोगों ने मेरे साथ और मेरी मां के साथ मारपीट की. मेरे 4 साल के बेटे को लेकर चले गए. 22 जुलाई को आवेदन मिलने के बाद नावकोठी थानाध्यक्ष ने मामला दर्ज कर एसआई लीलावती को जांच की जिम्मेवारी दी. बाद में बच्चा मिल गया, लेकिन मामला का अनुसंधान किया जा रहा था. इसी अनुसंधान में धारा हटाने को लेकर लीलावती ने आरोपियों से 20 हजार में सौदा किया था. इसके लिए उसे 5000 रुपए दे दिए गए. आरोपी अब पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे. 4 दिन पहले लीलावती आरोपियों के पास पहुंची. वह और पैसा की बात करने लगी. उसने स्पष्ट कहा कि 20 हजार रुपए में बात हुई थी, तुमने 5 हजार दिया है या तो 20 हजार पूरा करो नहीं तो अपना 5 हजार वापस ले लो.

इस बातचीत का आरोपियों ने चुपके से वीडियो बना कर वायरल कर दिया. वीडियो मिलते ही जब एसपी ने जांच कराई, तो मामला सही निकला. घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह चर्चा चल रही है. लोगों का कहना है एसआई लीलावती ना सिर्फ खूब वसूली करती है, बल्कि गालीबाज दरोगा के नाम से चर्चित है. चर्चा तो यह भी है कि उक्त केस के आरोपी ने तनवीर ने एक पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ चल रहे जांच में बयान दिया था. जिसको लेकर तनवीर से मिली भगत रहने के कारण लीलावती को सस्पेंड किया गया है.

इनपुट- जीतेन्द्र चौधरी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

