बेगूसराय कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: दिवाली की रात ट्रिपल मर्डर करने वाले को 'फांसी', VC के जरिए जज ने सुनाया मृत्युदंड

Begusarai Triple Murder Verdict: बिहार के बेगूसराय न्यायालय ने न्याय का एक नया अध्याय लिखते हुए मचहा गांव के चर्चित तिहरे हत्याकांड (Triple Murder) के मुख्य आरोपी विकास कुमार उर्फ विकास सिंह को फांसी की सजा सुनाई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह ऐतिहासिक फैसला दिया.

1. दिवाली की वो 'खूनी रात': जब खुशियां मातम में बदलीं

यह मामला 27 अक्टूबर, 2019 की दिवाली की रात का है. पूरा गांव दीपों की रोशनी में नहाया था, लेकिन सिंघौल थाना क्षेत्र के मचहा गांव में विकास सिंह ने खून की होली खेली:

निशाने पर अपना ही परिवार: आरोपी ने अपने ही भाई कुणाल सिंह, भाभी कंचन देवी और महज 17 साल की भतीजी सोनम कुमारी की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

बाल-बाल बचा भतीजा: आरोपी ने अपने भतीजे शिवम के सीने पर भी पिस्तौल तानी थी, लेकिन गोली नहीं चली और शिवम की जान बच गई. वह इस पूरे नरसंहार का मुख्य गवाह बना.

2. हत्या का 'सीरियल' इतिहास: जमीन और गवाही का विवाद

विकास सिंह का आपराधिक इतिहास रोंगटे खड़े करने वाला है. यह हत्याएं केवल जमीन के लिए नहीं, बल्कि गवाहों को खत्म करने के लिए की गई थीं:

चाचा की हत्या (2012): चार बीघा जमीन विवाद में चाचा अरुण सिंह को मारा (उम्रकैद काट रहा है).

चाची की हत्या (2017): अपनी चाची मुन्नी देवी की हत्या का मामला भी लंबित है.

भाई की हत्या (2019): मृतक कुणाल सिंह पिछले दो मामलों में गवाह थे. गवाही न देने का दबाव न मानने पर विकास ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया.

3. बेगूसराय में पहली बार: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फांसी

जिले के न्यायिक इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी दोषी को बेउर जेल (पटना) से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फांसी की सजा सुनाई गई है. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी राम प्रकाश यादव की मजबूत पैरवी और चश्मदीद शिवम कुमार की गवाही ने आरोपी को फांसी के फंदे तक पहुँचाया.

4. न्याय मिलने पर परिवार में खुशी

वर्षों के इंतजार के बाद जब अदालत ने मृत्युदंड का आदेश दिया, तो पीड़ित परिवार की आंखों में आंसू थे लेकिन मन में संतोष. परिजनों ने कहा कि इस फैसले से न्याय प्रणाली पर उनका भरोसा और मजबूत हुआ है.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार

यह भी पढ़ें: पटना कांड में CBI की बड़ी एंट्री, रेप और हत्या मामले में केस दर्ज कर शुरू की जांच