/बेगूसराय में अपराधियों के हौसले बुलंद: उधार कोल्ड ड्रिंक न देने पर होटल मालिक और स्टाफ को बेरहमी से पीटा, वारदात CCTV में कैद

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Begusarai News: बिहार के बेगूसराय में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. लाखो थाना क्षेत्र में उधार में कोल्ड ड्रिंक नहीं देने पर दबंगों ने होटल में घुसकर मालिक और कर्मचारियों की बेरहमी से पिटाई कर दी. इस पूरी वारदात का CCTV वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी खुलेआम मारपीट करते नजर आ रहे हैं. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. मामला लाखो थाना क्षेत्र के खातोपुर स्थित सब्जी मंडी के पास का है. बताया जा रहा है कि होटल संचालक राजेश कुमार अपने होटल पर मौजूद थे. इसी दौरान दो युवक वहां पहुंचे और कोल्ड ड्रिंक की मांग की. होटल मालिक के अनुसार कोल्ड ड्रिंक की कीमत 85 रुपये थी, लेकिन आरोपी केवल 75 रुपये देने लगे. जब होटल संचालक ने पूरे पैसे की मांग की और उधार देने से इनकार कर दिया तो दोनों युवक भड़क गए.
आरोप है कि इसके बाद दोनों युवक होटल के अंदर घुस गए और होटल मालिक के साथ मारपीट शुरू कर दी. शोर सुनकर जब होटल के कर्मचारी बीच-बचाव के लिए पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी जमकर मारपीट की. इस हमले में होटल मालिक समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए भेजा गया.
होटल में लगे CCTV कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है. सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह आरोपी होटल के भीतर घुसकर मालिक और कर्मचारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं. घटना के बाद होटल संचालक और कर्मचारियों में भय का माहौल बना हुआ है. घटना की सूचना मिलते ही लाखो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
दिनदहाड़े होटल में घुसकर मारपीट की इस घटना ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अपराधियों के बढ़ते हौसलों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की जरूरत है.