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बेगूसराय में अपराधियों के हौसले बुलंद: उधार कोल्ड ड्रिंक न देने पर होटल मालिक और स्टाफ को बेरहमी से पीटा, वारदात CCTV में कैद

Begusarai News: बेगूसराय के लाखो थाना क्षेत्र में कोल्ड ड्रिंक के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां उधार में सामान न देने पर दबंगों ने होटल में घुसकर मालिक और कर्मचारियों की बेरहमी से पिटाई कर दी. पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें आरोपी खुलेआम मारपीट करते नजर आ रहे हैं.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 08, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:47 AM IST
बेगूसराय में अपराधियों के हौसले बुलंद: उधार कोल्ड ड्रिंक न देने पर होटल मालिक और स्टाफ को बेरहमी से पीटा, वारदात CCTV में कैद
Image Credit: बेगूसराय में अपराधियों के हौसले बुलंद: उधार कोल्ड ड्रिंक न देने पर होटल मालिक और स्टाफ को बेरहमी से पीटा, वारदात CCTV में कैद

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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