/बेगूसराय में अपराधियों के हौसले बुलंद: उधार कोल्ड ड्रिंक न देने पर होटल मालिक और स्टाफ को बेरहमी से पीटा, वारदात CCTV में कैद

Begusarai News: बिहार के बेगूसराय में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. लाखो थाना क्षेत्र में उधार में कोल्ड ड्रिंक नहीं देने पर दबंगों ने होटल में घुसकर मालिक और कर्मचारियों की बेरहमी से पिटाई कर दी. इस पूरी वारदात का CCTV वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी खुलेआम मारपीट करते नजर आ रहे हैं. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. मामला लाखो थाना क्षेत्र के खातोपुर स्थित सब्जी मंडी के पास का है. बताया जा रहा है कि होटल संचालक राजेश कुमार अपने होटल पर मौजूद थे. इसी दौरान दो युवक वहां पहुंचे और कोल्ड ड्रिंक की मांग की. होटल मालिक के अनुसार कोल्ड ड्रिंक की कीमत 85 रुपये थी, लेकिन आरोपी केवल 75 रुपये देने लगे. जब होटल संचालक ने पूरे पैसे की मांग की और उधार देने से इनकार कर दिया तो दोनों युवक भड़क गए.