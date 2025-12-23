Begusarai Crime News: छुट्टी पर घर आए फौजी की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या, गांव में फैली दहशत

Begusarai Crime News: बिहार के बेगूसराय जिले में बेखौफ अपराधियों ने एक फौजी की पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत और सनसनी फैल गई है. यह घटना मंसूरचक थाना क्षेत्र के मंसूरचक गामव की बताई जा रही है. इस वरादात से गांव के लोगों के डर का महौल है, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. हत्या की सुचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और इलाके में तनाव की स्थिती बन गई, पुलिस भी मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित करने में जुट गई है.

मृतक की पहचान मंसूरचक थाना क्षेत्र निवासी जंगली मलिक के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि जंगली मलिक असम पुलिस में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत थे और हाल ही में छुट्टी लेकर अपने घर आए हुए थे. मृतक के भाई बिरजू मलिक के अनुसार, जंगली मलिक ने दो शादियां की थीं. पहली पत्नी करीब 15 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी, जिससे उन्हें एक पुत्र था. हाल के दिनों में वही पुत्र गांव आया था और जंगली मलिक की संपत्ति पर अपना दावा पेश कर रहा था, जिसे लेकर पंचायत स्तर पर बातचीत चल रही थी.

परिजनों ने हत्या के पीछे एक और कारण की आशंका जताई है. बताया जा रहा है कि जंगली मलिक के भतीजे द्वारा गांव की ही एक लड़की को भगाने की घटना के बाद लड़की के परिजन आक्रोशित थे और लगातार धमकी दे रहे थे. परिजनों का मानना है कि इन्हीं पारिवारिक और सामाजिक विवादों के चलते जंगली मलिक को निशाना बनाया गया. पुलिस भी इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

परिजनों के अनुसार, बीती शाम जंगली मलिक बाजार से अपने घर लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया और बेरहमी से जमकर पिटाई कर दी. हमलावर उन्हें अधमरा छोड़कर फरार हो गए. स्थानीय लोगों के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में जंगली मलिक को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. परिजनों ने इसे निर्मम हत्या बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और मंसूरचक इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी