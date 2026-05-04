बेगूसराय में बदमाशों का आतंक, घर के गेट पर किराना दुकानदार को घेरकर पिस्तौल तानी, लूट की कोशिश

बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र में रविवार रात बाइक सवार तीन अपराधियों ने किराना दुकानदार विनोद चौरसिया के साथ लूटपाट की कोशिश की. घर के गेट पर पिस्तौल दिखाकर झोला छीनने का विरोध करने पर बदमाशों ने दुकानदार के साथ मारपीट की.
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बेगूसराय जिले में इन दिनों अपराधियों के हौसले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. वे बिना किसी डर के पुलिस को चुनौती दे रहे हैं. ताज़ा मामला बखरी थाना क्षेत्र का है. यहाँ के एक किराना दुकानदार विनोद चौरसिया रविवार की रात अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे. वे जैसे ही अपने घर के गेट पर पहुँचे, पहले से घात लगाए बैठे तीन बदमाशों ने उन्हें रोक लिया. ये अपराधी एक ही बाइक पर सवार होकर आए थे. उन्होंने तुरंत पिस्तौल निकाल ली और दुकानदार को डराते हुए उनका झोला छीनने की कोशिश करने लगे.
जब अपराधियों ने पिस्तौल तानकर झोला छीनना चाहा, तो दुकानदार विनोद चौरसिया डरे नहीं. उन्होंने पूरी हिम्मत दिखाई और बदमाशों का विरोध किया. इस पर अपराधी भड़क गए और दुकानदार के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट शुरू कर दी. मारपीट के दौरान दुकानदार को हल्की चोटें भी आईं, लेकिन उन्होंने अपना झोला नहीं छोड़ा. हालांकि, किस्मत की बात यह रही कि उस झोले में कोई नकदी नहीं थे, इसलिए इतनी जद्दोजहद के बाद भी अपराधियों के हाथ कुछ खास नहीं लगा.
दुकानदार के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी डरावनी घटना रिकॉर्ड हो गई है. फुटेज में साफ़ दिख रहा है कि किस तरह एक बाइक पर तीन नकाबपोश बदमाश आते हैं और वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं. जैसे ही शोर मचा, अपराधी वहां से भाग निकले. इस घटना के बाद से ही बखरी बाजार के स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है. लोगों का कहना है कि पुलिस रात में ठीक से गश्त नहीं करती, जिसके कारण बदमाशों का डर खत्म हो गया है और वे आए दिन ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं.
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वारदात की खबर मिलते ही बखरी थाना अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुँचे. उन्होंने पीड़ित दुकानदार से बात की और पूरी जानकारी ली. पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके. पुलिस का कहना है कि वे बदमाशों के बहुत करीब हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर बेगूसराय में लोग कब तक ऐसे ही असुरक्षित महसूस करते रहेंगे.